惠譽表示，展望修正反映中國公共財政前景面臨的風險日益增加，因為中國在從依賴房地產的增長向政府認為更永續的增長模式轉型的過程中，面臨著更不確定的經濟前景。從評級角度來看，近年來巨額財政赤字和不斷上升的政府債務侵蝕了財政緩衝。

惠譽認為，財政政策愈來愈有可能在支持未來幾年的增長方面發揮重要作用，從而使債務保持穩定上升的趨勢。或有負債風險也可能上升，因為較低的名義增長率加劇了管理整個經濟高槓桿率的挑戰。

惠譽認為，中國的「A+」評級得到了其龐大而多元化的經濟、相對於其他國家而言仍然穩健的GDP增長前景、在全球貨物貿易中不可或缺的作用、強勁的外部融資以及人民幣的儲備貨幣地位的支持。這些優勢與整體經濟的高槓桿率、日益嚴峻的財政挑戰以及低於「A」類同行的人均收入和治理得分相平衡。

財政赤字擴大。惠譽表示，政府正在加強財政刺激力度，以抵銷經濟逆風。預計，在惠譽合併的基礎上，廣義政府赤字佔GDP的比重將從2023年的5.8%升至2024年的7.1%（「A」中位數為3.0%），其中包括總體預算之外的基礎設施和其他官方財政活動。2024年的赤字將是自 2020年赤字佔GDP 8.6%以來的最高水平。自2020年以來，赤字一直很高，大約是2015-2019年佔GDP 3.1%平均值的兩倍。

惠譽預計，2024年GDP增長率將從2023年的5.2%放緩至4.5%，原因是房地產產業持續疲軟，以及房地產調整帶來的負面財富影響和營收成長略顯疲軟，導致家庭消費低迷。這些不利因素被財政刺激措施部分抵消，外部需求變得溫和支持。

通貨緊縮依然令人擔憂。惠譽表示，過去一年，由於內需動力疲軟和暫時因素的影響，通貨緊縮風險顯現。預期通縮不會持續較長時間，到2024年底通脹率為0.7%，到2025年底通脹率為1.3%。 即便如此，風險仍傾向下行，通脹可能仍低於其預測，進一步打壓名目 GDP 增長前景。

其他報道

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.34%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌8日 見近7個月低

植田和男：不會直接因日圓走勢而改變政策

小鵬據報將在港設旗艦店

Intel推升級版AI晶片 稱較Nvidia H100佳

接獲舉報 美國聯邦航空管理局正調查波音787

亞特蘭大聯儲行長Bostic：料今年減息一次

網易與微軟達成協議 暴雪旗下遊戲今夏起重返內地市場

肯定阿里變革一年成效 馬雲：「AI時代剛到來 ，我們正當其時」

全球風投融資下降30% 中國大減40%

香港擬免稅 吸引私募信貸交易

滬深三大指數低開 人行實現零投放零回籠

恒指高開97點 科指升1% 恒生升5% 小鵬升5%

天瑞水泥昨挫99% 今早停牌 待發內幕消息

361度：首季主品牌零售額約高雙位數增長

思捷：有私募擬戰略合作及投資

港股ADR升79點 夜期高水109點 美期升亞股個別發展

美股個別發展 道指跌9點 金龍指數連升2日

北水增持中行 減持國美