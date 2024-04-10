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恒指半日升316點 科指升2.4% 國指由1月低位累升逾20%

市場預期減息次數將降低，亞股普遍向下，滬深300指數邁向五連跌，不過港股則隨美期上升，其中，國指日內高位更較今年1月低位累計反彈22%。

恒指今早高開97點，高位升356點，低位升90點，高低波幅266點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為28.02%，下跌為23.58%，無升跌為48.39%。

恒指半日升316點或1.88%，報17144點，大市成交金額571億元；國指升126點或2.15%，報6021點。恒生科技指數收報3564點，升2.48%。

藍籌股成交金額288.98億元，佔大市成交50.6%；科指成份股成交金額161.8億元，佔大市成交28.33%；國指成份股成交金額237.09億元，佔大市成交41.52%。

24隻雙櫃台股，總成交0.26億元人民幣，相當於約0.28億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加19.55%，至76.08億元，佔大市成交13.32%。牛熊證成交金額37.96億元，增加25.54%；窩輪成交金額38.12億元，增加14.13%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。蒙牛（2319）、海爾智家（6690）、百威（1876）拖累大市。

藍籌71隻升，8隻下跌，3隻無升跌。新奧（2688）升5.74%，收報67.25元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌0.91%，收報10.84元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報32.05元，升7.37%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低15.98元，收報16.2元，跌5.26%。

恒指續高於10天線(16711.37點)。科指升穿20天線(3518.52點)、100天線(3531.23點)。

北水南下合計淨流入10.9億元，較上日減少60.12%，連續第8日流入，累計流入322.84億元，對上一次連續8日淨流入是2月26日。南水北上合計淨流出43.36億元人民幣，終止單日流入。

小鵬（9868）據報將在港設旗艦店。收報32.05元，升7.37%。

網易（9999）與微軟達成協議 暴雪旗下遊戲今夏起重返內地市場。收報160.4元，升1.84%。

肯定阿里（9988）變革一年成效 馬雲：「AI時代剛到來 ，我們正當其時」。收報74.15元，升5.18%。

361度（1361）：首季主品牌零售額約高雙位數增長收報4.75元，升4.63%。

思捷（0330）：有私募擬戰略合作及投資收報0.248元，升41.71%。思捷環球（0330）曾升最多48.57%，是4月9日後最大升幅，當日升幅為75%。高見0.26元，是3月14日0.26元後最高。連升2日，累計升0.132元，對上一次連升2日是3月13日。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中建富通（0138）停牌。融科控股（2323）停牌。

中糧家佳康（1610）上季錄生物資產公允價值調整前虧損4.5億元人幣。收報1.85元，跌3.65%。

尾市遭洗倉股價插99%，天瑞水泥（1252）：公司經營正常，不悉股價跌因。停牌。

首都機場（0694）首季旅客吞吐量升61%至1638萬人次。收報2.52元，升1.61%。

工行（1398）據報擬發400億人幣TLAC債務工具。收報4.05元，升0.75%。

嘉里物流（0636）旗下嘉里電商伙明捷航空及明捷澳門機場服務，推「環球清關易」服務。收報8.52元，升0.35%。

耀才證券（1428）上財年純利跌約10%。收報1.53元，跌10%。

恒生（0011）擬明起開始5個月內，斥30億元回購股份。收報99.1元，升5.37%。

舜宇（2382）3月手機鏡頭出貨量升33%，車載鏡頭增17%。收報41.2元，升4.57%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞148.5億循環信貸融資貸款到期日延至2027年4月尾。收報5.81元，升3.94%。

破頂股表現

破頂股包括，瑞豐動力（2025）創上市新高，見2.28元，收報2.28元，升22.58%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見9.06元，收報8.94元，升1.25%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見76.12元，收報76.12元，升0.9%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1110.5元，收報1110.4元，升0%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見876.45元，收報876.45元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1049.9元，收報1049.55元，升0.01%；長久股份（6959）創上市新高，見39.35元，收報35.9元，跌5.53%；鴻騰（6088）創52周高，見2.45元，收報2.44元，升3.39%；瑞聲（2018）創52周高，見26.8元，收報25.85元，跌2.27%；靈寶黃金（3330）創52周高，見3.71元，收報3.6元，升4.35%；山東黃金（1787）創52周高，見19.72元，收報19.42元，升1.57%；中國外運（0598）創52周高，見4.01元，收報3.97元，跌0.5%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見385.2元，收報383.6元，升0.47%；紫金礦業（2899）創上市新高，見17.9元，收報17.64元，升5%；萬洲（0288）創52周高，見5.55元，收報5.53元，升1.65%；中石油（0857）創52周高，見7.35元，收報7.33元，升2.23%；神華（1088） 創52周高，見32.6元，收報32.5元，升2.04%；華潤電力（0836）創52周高，見19.28元，收報19.24元，升3.33%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，榮萬家（2146）低見0.89元，收報1.3元，跌12.75%；歲寶百貨（0312）低見0.032元，收報0.032元，跌5.88%；中國天弓控股（0428）低見0.074元，收報0.075元，跌5.06%；盈大地產（0432）低見0.182元，收報0.185元，升0.54%；威華達控股（0622）低見0.167元，收報0.167元，跌1.76%；聯華超市（0980）低見0.179元，收報0.199元，跌1.97%；虎視傳媒（1163）低見0.108元，收報0.113元，跌2.59%；蠟筆小新食品（1262）低見0.155元，收報0.155元，跌4.91%；綠色經濟（1315）低見0.088元，收報0.1元，升12.36%；辰林教育（1593）低見1.4元，收報1.47元，跌3.29%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，東方甄選（1797）低見15.98元，收報16.2元，跌5.26%；東方甄選（1797）低見15.98元，收報16.2元，跌5.26%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.07元，收報0.074元，跌6.33%；遠東發展（0035）低見0.98元，收報0.99元，跌1%；渝太地產（0075）低見0.27元，收報0.27元，跌3.57%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.68元，收報0.7元，無升跌；萬邦投資（0158）低見74.8元，收報74.8元，跌3.86%；建業實業（0216）低見0.74元，收報0.74元，跌5.13%；世紀城市國際（0355）低見0.215元，收報0.218元，跌3.96%；時富金融服務集團（0510）低見0.221元，收報0.221元，跌7.53%。

異動股

上升異動股，包括，富道集團（3848）收報2.79元，升426.42%；昇能集團（2459）收報3.16元，升50.48%；思捷環球（0330）收報0.248元，升41.71%；豆盟科技（1917）收報0.078元，升39.29%；綠科科技國際（0195）收報0.41元，升28.13%；沛然環保（8320）收報0.065元，升27.45%；環球實業科技（1026）收報0.089元，升25.35%；正乾金融控股（1152）收報0.075元，升25%；十月稻田（9676）收報23.75元，升23.06%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見2.28元，收報2.28元，升22.58%；世大控股（8003）收報0.4元，升21.21%。

下跌異動股，包括，中木國際（1822）收報0.064元，跌24.71%；慕尚集團控股（1817）收報0.92元，跌24.59%；富一國際控股（1470）收報0.039元，跌20.41%；齊家控股（8395）見52周低0.55元，收報0.59元，跌19.18%；新絲路文旅（0472）創52周高，見0.21元，收報0.17元，跌19.05%；瑞麗醫美（2135）收報0.203元，跌18.15%；NEXION TECH（8420）平上市低位0.023元，收報0.023元，跌17.86%；海天天綫（8227）收報0.355元，跌17.44%；健世科技－Ｂ（9877）創上市新低，見3.7元，收報3.71元，跌16.82%；華榮能源（1101）收報0.024元，跌14.29%；環球印館（8448）創上市新低，見0.067元，收報0.073元，跌14.12%。

 

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