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中國財政部：惠譽指標體系未能反映中方政策作用 遺憾遭下調評級

對於惠譽下調中國主權信用評級展望由「穩定」調整為「負面」，維持中國主權信用評級不變，中國財政部有關負責人士回應，很遺憾看到惠譽調降中國主權信用評級展望。中方前期已與惠譽評級團隊進行了大量深入溝通，報告也部分反映了中方的看法。但從結果看，惠譽主權信用評級方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟增長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用；2024年赤字率按3%安排，整體看是適度、合理的，有利於經濟穩增長，也能較好控制政府負債率，為應對將來可能出現的風險挑戰預留政策空間。

相關報道：惠譽下調中國評級展望至「負面」 確認「A+」評級

財政部有關負責人士表示，長期看，保持適度的赤字規模，用好寶貴的債務資金，有利於擴大內需，支持經濟增長，最終有利於維護良好的主權信用。中國政府一直堅持統籌兼顧支持經濟發展、防範財政風險和實現財政可持續等多重目標，根據形勢變化，統籌需要與可能，科學合理安排赤字規模，保持赤字率在合理水平。2024年赤字率按3%安排，整體看是適度、合理的，有利於經濟穩增長，也能較好控制政府負債率，為應對將來可能出現的風險挑戰預留政策空間。

回顧2023年，中國GDP增長5.2%，對世界經濟貢獻率超過30%，令人振奮。今年設定5%左右的預期目標，符合現實條件和發展需要，傳遞出高質量發展的決心和信心。中國經濟長期向好的趨勢沒有改變，中國政府維護良好主權信用的能力和決心也沒有改變。

至於惠譽高度關注財政可持續性問題，從財政赤字、地方政府債務、融資平台債務等角度提出了風險上升的擔憂，財政部有關負責人士表示，適當的財政赤字有利於發揮政府舉債融資積極作用，保持對經濟社會高質量發展的必要支撐。

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