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內媒：證監會擬於下周一公布首批比特幣現貨ETF名單

據騰訊財經《一線》報道，香港證監會4月10日凌晨更新虛擬資產管理基金名單，是因為其計劃趕在4月15日對外公布香港首批比特幣現貨ETF的名單。報道引述消息指，證監會原先計劃首先批出4隻比特幣現貨ETF，除了嘉實國際，亦包括華夏基金、博時基金及惠理金融。

博時基金及惠理金融暫未出現在凌晨更新的虛擬資產管理基金名單之中，報道引述消息指，博時基金及惠理金融本身未有滿足虛擬資產牌照的持牌責任人（RO），而是分別與合資格虛擬資產管理機構Hashkey Capital及VSFG合作。

報道提到，依照流程，證監會4月15日批出首批比特幣現貨ETF後，港交所需要約兩周時間準備產品上架等事宜，但整個比特幣現貨ETF項目早期與港交所提前溝通及計劃，預計約10天可完成流程，證監會原先計劃4月25日左右，最遲不超過4月底在港推出比特幣現貨ETF。

證監會顯示，香港最新共有18家基金可進行虛擬資產管理，嘉實國際和華夏基金是首批在港的公募基金進入名單。

 

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