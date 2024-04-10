他指出，現時透過「轉數快 x PromptPay」互聯安排，香港旅客可在泰國約870萬間商戶使用「轉數快」付款，當中包括大型商場、百貨公司、超級市場、免稅店、餐飲及公共交通等。

在泰國方面，目前「轉數快 x PromptPay」互聯安排平均每筆交易金額在200元以內，例如用於餐飲零售、便利店、咖啡店等，而周末和長假期的用量更為顯著。當中也有中至大額交易，例如用於高級餐廳、牙齒保健及高爾夫球班等，最高單筆消費金額接近1萬元。

陳浩濂續稱，金管局及泰國中央銀行會繼續推動更多香港及泰國商戶參與「轉數快 x PromptPay」互聯安排，為兩地旅客提供更大便利。

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