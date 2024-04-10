花旗指，客戶如發現帳戶出現可疑的登入活動或懷疑帳戶被盜用時，可即時透過 Citi Mobile® App 設於首頁的「緊急中心」啟動該功能以即時鎖上電子理財服務，並可以全數碼渠道解鎖並恢復服務。系統亦會要求 客戶確認啟動該功能，並會於成功啟動該功能後透過電子郵件及 SMS 發送確認通知。花 旗銀行會就已啟動「緊急暫停電子理財服務功能」的客戶實施以下服務限制以確保帳戶安全，包括不能登入 Citibank 網上理財；Citi Mobile® App 會轉為唯讀模式，只能查閱交易資料。

除了暫停電子理財服務外，客戶亦可於「緊急中心」直接報失懷疑被竊、被盜用或已 遺失的信用卡。

花旗指，如客戶確認已採取所有必要的措施，包括報失信用卡或已檢查交易詳情，則可使用同 一裝置解除「緊急暫停電子理財服務功能」，以恢復電子理財登入及服務。在解除暫 停服務的過程中，客戶將需要重設密碼以確保帳戶安全。

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