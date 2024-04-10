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大行料阿里CMR增長重新加速 阿里曾升近6%

花旗發表報告指，阿里巴巴（9988）重點投資低價策略吸引消費者需求和購買頻率，相信可推動集團業務成長，加快訂單量及商品交易總額（GMV）。由於旗下淘寶及天貓業務GMV增長較快的混合變化，亦同時推動集團客戶管理收入（CMR）重新加速，不過增長均略低於GMV表現。

該行預期，阿里截至3月底第四財季CMR將按年升3.5%至625億元人民幣，收入按年升5.8%至2204億元人民幣。雖然考慮到集團估值不高、股東回報不斷提升，以及變革初步成功跡象，但經調整EBITDA中短期有機會受壓，將阿里港股目標價由124元降至122元，維持「買入」評級。

瑞銀預期阿里上季業績好壞參半，當中CMR復蘇將成為業績亮點，但預期海外投資將會增加。該行預期，上季阿里收入將按年增長5%至2190億元人民幣；經調整EBITDA料按年跌6%至237億元人民幣，主要由於國際數字商業集團（AIDC）投資增加，以及菜鳥相關虧損。

該行下調阿里2025至2026財年經調整EBITDA預測8%及9%，以反映AIDC及菜鳥投資，將阿里美股目標價由106美元下調至105美元，維持「買入」評級。

阿里巴巴今日股價走勢回勇，最多升5.8%至74.6元，暫報74元，升4.97%。

 

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