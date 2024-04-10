京東（9618）今日宣布，將投入10億人民幣現金和10億流量作為獎勵，吸引更多原創作者和優質內容機構入駐，以優質內容為用戶帶來更加優質的消費體驗，並助力品牌商家尋找新增長點。
京東內容生態相關負責人表示，優秀的視頻創作者是推動內容生態繁榮的重要力量。為招募更多優秀的達人和機構入駐，京東拿出十億現金以及十億流量作為獎勵，激發創作熱情，產出更專業、有趣的內容。
京東將以現金形式，向數碼3C、家電家居、母嬰、寵物、時尚、運動、美妝、健康等超過20個創作領域的達人進行補貼。符合招募要求的創作者，一周最高可獲得30,000元人民幣現金作為補貼，同時享有視頻播放補貼和帶貨佣金。
集團亦向多頻道網絡（MCN）合作伙伴提供基礎拉新激勵同時，特別設置高達500萬元人民幣的機構激勵榜。只要機構引入人數達到一定規模，每月都將有機會獲得豐厚的一次性現金補貼。機構入駐後，京東各類目負責人還將對其提供一對一的指導和服務，提升機構在京東視頻的運營能力。
京東今日股價表現強勁，收市報106.2元，升4.53%。
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