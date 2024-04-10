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恒指收市升311點 上17000點關 逾4個月收市新高 成交重上千億

惠譽下調中國評級展望至「負面」，A股午後跌幅擴大，滬深300連跌5日，亞洲股市亦普遍向下，不過港股則逆勢伙美期上升，恒指見逾4個月收市新高，國指日內高位更較今年1月低位累計反彈最多22%，收市計彈21%。港股強，成交重上千億，北水連續8日流入，但港元弱，港元貶值至7.8328元，是2023年10月3日7.8343元後最弱。

恒指今早高開97點，高位升362點，低位升90點，高低波幅272點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為30.88%，下跌為31.04%，無升跌為38.06%。

恒指收市升311點或1.85%，報17139點，大市成交金額1072億元，較上日增加29.37%，是4月2日1441.84億元成交後最多；國指升121點或2.06%，報6016點。恒生科技指數收報3552點，升2.12%。

藍籌股成交金額561.62億元，佔大市成交52.38%；科指成份股成交金額306.44億元，佔大市成交28.58%；國指成份股成交金額461.45億元，佔大市成交43.04%。

24隻雙櫃台股，總成交0.45億元人民幣，相當於約0.49億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加42.7%，至90.81億元，佔大市成交8.46%。牛熊證成交金額47.27億元，增加56.34%；窩輪成交金額43.53億元，增加30.35%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中芯國際（0981）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌62隻升，13隻下跌，7隻無升跌。新奧（2688）升7.39%，收報68.3元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌1.87%，收報14.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，7隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報32.15元，升7.71%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報13.26元，跌4.47%。

恒指續高於10天線(16710.68點)。科指升穿20天線(3517.92點)、100天線(3531.11點)。

北水南下合計淨流入23.25億元，較上日減少14.95%，連續第8日流入，累計流入335.18億元，對上一次連續8日淨流入是2月26日。南水北上合計淨流出41.14億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.15%，是4月2日後最大升幅，當日升幅為2.82%。高見17190.5點，是3月14日17209.82點後最高。今日收市報17139.17點，是2023年11月28日後收市新高，當日報17354.14點。連升3日，累計升415.25點，對上一次連升3日是3月12日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月12日。

科指曾升最多3.14%，是3月28日後最大升幅，當日升幅為4.41%。高見3587.29點，是3月21日3647.01點後最高。收市報3552.01點，是3月21日後收市新高，當日報3582.9點。連升2日，累計升107.4點，對上一次連升2日是4月2日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月12日。

國指曾升最多2.5%，是4月2日後最大升幅，當日升幅為3%。高見6042.63點，是2023年11月27日6089.88點後最高。收市報6016.83點，是2023年11月27日後收市新高，當日報6025.22點。連升3日，累計升153.26點，對上一次連升3日是3月12日。

午後消息股表現

大行料阿里（9988）CMR增長重新加速。收報73.95元，升4.89%。

瑞銀因回購 上調恒生（0011）目標價。收報99.7元，升6.01%。

字節跳動據報去年收入、利潤增逾50% 首次超越騰訊（0700）。收報314.2元，升3.02%。

萬科（2202）肖勁據報被山東警方帶走調查。收報4.22元，跌4.31%。

全球首季PC出貨量增3.2% 聯想（0992）增8%市佔率24%續為市場一哥。收報8.76元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

小鵬（9868）據報將在港設旗艦店。收報32.15元，升7.71%。

網易（9999）與微軟達成協議 暴雪旗下遊戲今夏起重返內地市場。收報158.8元，升0.83%。

肯定阿里（9988）變革一年成效 馬雲：「AI時代剛到來 ，我們正當其時」。收報73.95元，升4.89%。

361度（1361）：首季主品牌零售額約高雙位數增長收報4.85元，升6.83%。

思捷（0330）：有私募擬戰略合作及投資收報0.29元，升65.71%。思捷曾升最多88.57%，是2020年7月10日後最大升幅，當日升幅為106.69%。高見0.33元，是1月29日0.33元後最高。今日收市報0.29元，是2月6日後收市新高，當日報0.31元。連升2日，累計升0.174元，對上一次連升2日是3月13日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月13日。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中建富通（0138）停牌。融科控股（2323）停牌。

中糧家佳康（1610）上季錄生物資產公允價值調整前虧損4.5億元人幣。收報1.86元，跌3.13%。

昨尾市遭洗倉股價插99%，天瑞水泥（1252）：公司經營正常，不悉股價跌因。停牌。

首都機場（0694）首季旅客吞吐量升61%至1638萬人次。收報2.56元，升3.23%。

工行（1398）據報擬發400億人幣TLAC債務工具。收報4.08元，升1.49%。

嘉里物流（0636）旗下嘉里電商伙明捷航空及明捷澳門機場服務，推「環球清關易」服務。收報8.5元，升0.12%。

耀才證券（1428）上財年純利跌約10%。收報1.54元，跌9.41%。

恒生（0011）擬明起開始5個月內，斥30億元回購股份。收報99.7元，升6.01%。

舜宇（2382）3月手機鏡頭出貨量升33%，車載鏡頭增17%。收報40.6元，升3.05%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞148.5億循環信貸融資貸款到期日延至2027年4月尾。收報5.8元，升3.76%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見56.18元，收報56.04元，升0.11%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1711元，收報1706元，跌0.03%；同程旅行（0780）創上市新高，見21.6元，收報21.45元，升1.66%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見47.95元，收報47.5元，升4.28%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見2.28元，收報1.9元，升2.15%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見9.06元，收報8.96元，升1.47%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1711元，收報1706元，跌0.03%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見76.12元，收報76.12元，升0.9%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8784.8元，收報8784.8元，升0.03%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1110.5元，收報1110.5元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見876.5元，收報875.4元，跌0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1049.9元，收報1049.6元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1121.15元，收報1121.15元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見550.95元，收報550.95元，升0.01%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見51.82元，收報51.8元，升0.08%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見36.2元，收報36.2元，升0.56%；長久股份（6959）創上市新高，見39.35元，收報36.2元，跌4.74%；鴻騰（6088）創52周高，見2.45元，收報2.44元，升3.39%；瑞聲（2018）創52周高，見26.8元，收報25.4元，跌3.97%；華晨中國（1114）創52周高，見7.43元，收報7.22元，升2.41%；靈寶黃金（3330）創52周高，見3.71元，收報3.43元，跌0.58%；山東黃金（1787）創52周高，見19.72元，收報18.94元，跌0.94%；中國外運（0598）創52周高，見4.01元，收報3.95元，跌1%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見385.6元，收報384.4元，升0.68%；同程旅行（0780）創上市新高，見21.6元，收報21.45元，升1.66%；紫金礦業（2899）創上市新高，見17.9元，收報17.68元，升5.24%；萬洲（0288）創52周高，見5.55元，收報5.5元，升1.1%；中石油（0857）創52周高，見7.42元，收報7.38元，升2.93%；創科實業（0669）創52周高，見110.1元，收報110.1元，升1.1%；神華（1088） 創52周高，見32.7元，收報32.6元，升2.35%；華潤電力（0836）創52周高，見19.34元，收報19.26元，升3.44%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，榮萬家（2146）低見0.89元，收報1.44元，跌3.36%；佳兆業（1638）低見0.085元，收報0.088元，跌4.35%；世茂集團（0813）低見0.345元，收報0.355元，跌4.05%；雅居樂（3383）低見0.51元，收報0.52元，跌1.89%；奧園（3883）低見0.111元，收報0.112元，跌4.27%；中梁（2772）低見0.186元，收報0.186元，跌7%；聯泰控股（0311）低見0.17元，收報0.191元，跌5.45%；歲寶百貨（0312）低見0.032元，收報0.033元，跌2.94%；綠地香港（0337）低見0.209元，收報0.209元，跌3.69%；中國天弓控股（0428）低見0.065元，收報0.072元，跌8.86%。

60隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.29元，收報0.3元，無升跌；通達（0698）低見0.07元，收報0.074元，升2.78%；東方甄選（1797）低見15.98元，收報16.34元，跌4.44%；東方甄選（1797）低見15.98元，收報16.34元，跌4.44%；東勝旅遊（0265）低見0.024元，收報0.024元，無升跌；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.07元，收報0.072元，跌8.86%；亞洲水泥（0743）低見1.94元，收報1.96元，升0.51%；遠東發展（0035）低見0.98元，收報1.01元，升1%；渝太地產（0075）低見0.27元，收報0.27元，跌3.57%；大生地產（0089）低見1.96元，收報1.97元，跌1.01%。

異動股

上升異動股，包括，富道集團（3848）收報2.82元，升432.08%；思捷環球（0330）收報0.29元，升65.71%；中國上城（2330）收報0.35元，升59.09%；富銀融資股份（8452）收報0.395元，升58%；昇能集團（2459）收報3.01元，升43.33%；環球實業科技（1026）收報0.097元，升36.62%；朸濬國際（1355）收報0.33元，升32%；沛然環保（8320）收報0.065元，升27.45%；天彩控股（3882）收報1.15元，升26.37%；豆盟科技（1917）收報0.07元，升25%；中薇金融（0245）收報0.057元，升23.91%。

下跌異動股，包括，信基沙溪（3603）停牌；新絲路文旅（0472）創52周高，見0.21元，收報0.15元，跌28.57%；慕尚集團控股（1817）收報0.89元，跌27.05%；齊家控股（8395）見52周低0.54元，收報0.55元，跌24.66%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.054元，跌19.4%；智傲控股（8282）見52周低0.6元，收報0.6元，跌18.92%；立高控股（8472）收報0.53元，跌18.46%；富一國際控股（1470）收報0.04元，跌18.37%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.068元，跌18.07%；威訊控股（1087）收報0.305元，跌17.57%；金泰能源控股（2728）收報0.019元，跌17.39%。

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