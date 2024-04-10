文中指，新港兩個城市為吸引家辦拼盡全力，但兩者遊戲規則卻大相逕庭。 香港為吸引世界各地的富裕家族鋪上紅地毯，新加坡過去兩年卻不斷收緊家辦政策，兩度提高了對家辦資產管理規模的門檻，也提高對本地員工和本地投資的要求，確保新加坡經濟能享受家辦帶來的正面外溢效應。

文中提到，新加坡和香港在吸引家辦方面，都能提供獨特的價值主張，沒有說誰比誰更強。 香港有靠近大灣區的優勢，新加坡則強調政治和經濟穩定、法治健全透明。 在這場競爭中，雙方不一定是零和關係，而可相互借力、成為共同繁榮的合作夥伴，吸引富裕人士同時在香港和新加坡設立據點，充分享受兩地的優勢和優惠政策。

文中指出，「數量多不代表品質好。」「家辦市場拼的不只是數字，還有素質，新加坡不是只著重追求市場佔有率。」 強調新加坡在繼續吸引家辦的同時，對非法資金採取零容忍立場。

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