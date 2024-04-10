金管局總裁余偉文宣布，金管局與銀行公會推出《保障消費者防詐騙約章2.0》，今日已確認超過200家來自銀行、保險、強積金和證券及期貨業的金融機構，新增13間商戶參與，涉及客戶、會員或平台使用者的數目合共數百萬。目前，《約章2.0》共獲得超過230間金融機構及商戶的參與，當中包括銀行、保險、強積金、證券及期貨業界、餐飲、物流、運輸、旅遊、零售等。
余偉文表示，《約章2.0》有兩大焦點：其一，鞏固約章的核心原則，即《約章2.0》的參與機構不會透過任何即時電子訊息向客戶發送超連結索取任何重要的金融帳戶資料；其二，《約章2.0》更獲得機場管理局、消費者委員會、香港警務處、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局、證券及期貨事務監察委員會和旅遊業監管局的全力支持，通過多管齊下的方式減少市民受騙的機會。
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