余偉文表示，《約章2.0》有兩大焦點：其一，鞏固約章的核心原則，即《約章2.0》的參與機構不會透過任何即時電子訊息向客戶發送超連結索取任何重要的金融帳戶資料；其二，《約章2.0》更獲得機場管理局、消費者委員會、香港警務處、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局、證券及期貨事務監察委員會和旅遊業監管局的全力支持，通過多管齊下的方式減少市民受騙的機會。

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