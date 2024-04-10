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德勤：使用生成人工智能宜結合傳統入工智能 港企偏向內部使用居多

商業市場對人工智能應用日益關注，德勤中國管理諮詢華南區領導合伙人黃文標今日出席首屆Deloitte Digital Day記者會時表示，在採納入工智能時，宜結合商業策略、創新及體驗，才有望令到商業運作實現癲覆性變化。以他們所見，很少企業會單純開發人工智能應用，而不結合其他元素。他又謂，在採用生成技術同時，除了要不斷令給予訓練，其實企業亦宜結合傳統的人工智能工具，幫助到運作上，更精準對準客人的需要，及令到生成的產品效果更佳。

他引用Gartner的調查顯示，市面其實有八成財務總監擬增加在生成技術相關的人工智能項目上。另根據Chicago Booth Review的調查，料有五成工作量會被人工智能及自動化取代。在引用人工智能方面，他相信會在與顧客的互動、優化流程及營運上支援，發揮作用。當中可以開發商業的新模式、代幣化，並且在推廣銷售可以引入嶄新手法。儘管市場現時聚焦於生成相關的人工智能，但是德勤中國管理諮詢合伙人葉子陽指出，若能夠做到結合傳統人工智能、機械人等，會令到商業價值加大。

在應用人工智能時防止風險方面，黃文標稱，要在合規層面確定有否可溯源的規則，及是否有準確的數據去支持運作，在這方面，德勤可以有空間提供協助。同時，在防止人工智能衍生的黑客狙擊時，業界有需要不斷自我提升，及掌握壞分子的行徑。

葉子陽補充，由於人工智能採用大型語言模型（LLM）時，多數趨向選擇最受歡迎的答案，因此有時是需要結合傳統人工智能，去配合到真實需要。在實體商業運作上，他見到可以有助商業機構更快在大量數據中捕捉到趨勢、幫助到直接市務推廣，甚至有助餐飲業加快開店，藉此為企業帶來增值。

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