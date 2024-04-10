陳浩濂又指出，在加強證券市場的寬度和深度同時，他們同樣重視上市發行人的質素，並且有系統地使不再符合持續上市準則的發行人適時除牌，並鼓勵已停牌的發行人迅速採取行動爭取復牌，解決其證券暫停買賣所涉及的根本問題。披他謂，港交所了解到區內的經濟情況正處於調整周期，在執行有關條文時，會按發行人的個別情況全面評估。至於在場外轉讓非上市公司股份，則受有關企業註冊地相關公司法例和其公司章程規管。雖然除牌的股票不可在證券市場買賣，但仍可按現行法律框架和執行機制，以股份轉讓形式完成交易。他們聯同港交所會繼續留意市場發展及有關情況。

為進一步向海外企業和資金宣傳香港的融資平台，陳浩濂稱，港交所正為來年籌備多項重點推廣活動，包括與中東及東南亞地區組織聯合舉辦不同的主題旗艦峰會，亦會參加不同外展活動，通過主題發言、論壇交流、專題路演活動等形式拓展和加深對海外市場的覆蓋，介紹香港上市平台的優勢。證監會亦正積極與中東和東盟市場的監管機構探討在資產管理領域上可能的合作安排，以及支持香港基金經理積極探索通過不同渠道將其基金分銷到相關市場，把握機遇拓展業務，同時讓本地資產管理業的資本來源和投資者更多元化。

同時，政府來年會加強對外推廣的力度，宣傳香港各個金融服務領域包括證券市場的最新發展和機遇。他們會繼續透過引進重點企業辦公室、投資推廣署和內地及駐外經貿辦事處為有興趣的企業提供協助，並舉辦各項國際金融盛事。

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