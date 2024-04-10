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太古集團未來3年續任港樂首席贊助 承諾捐逾5000萬元

太古集團公布，由2024年4月起將繼續擔任香港管弦樂團（港樂）的首席贊助，承諾未來三年向港樂捐出超過5000萬元，為樂團史上最高金額的企業贊助，太古與港樂已攜手合作18 年。

太古股份（A︰0019/B︰0087）主席白德利表示，太古和港樂的長久夥伴關係將邁向 21 周年里程碑。太古與港樂秉持相同理念，竭力將古典音樂帶入社區，特別是年輕的觀眾群。公司贊助的5000萬港元正是對這份承諾的有力印證，並深信國際頂尖的管弦樂能為香港觀眾帶來正能量，並配合國家的『十四五』規劃，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的美譽。港樂及太古均致力加強香港與大灣區其他城市、內地及世界其他地方的文化連繫。

港樂董事局主席岑明彥則表示，除了香港政府的鼎力支持，太古為樂團提供了史上最高金額的企業贊助，協助港樂成為亞洲頂尖古典樂團之一，在全球開拓新機遇。對於與太古在未來繼續密切合作感到雀躍不已。」

太古指，自2006年起太古一直擔任港樂的首席贊助，全力支持樂團實現遠景，今次攜手展開的新篇章，重點將是提升社區和青年的參與。除了廣受歡迎的太古「港樂・星夜・交響曲」戶外音樂會，太古及港樂很高興推出饒富教育意義的全新項目 ─「太古人人樂賞」系列，邀請觀眾深入探索特選的管弦樂傑作。 而「太古社區音樂會」系列將會擴展，以接觸更多觀眾，並營造共融環境，以確保有不同能力和需要的觀眾都能輕鬆愉快地享受音樂。

太古亦會支持其他社區計劃，包括在太古旗下場地舉行演出和向本地非牟利機構送贈門票。太古希望透過提供免費的表演，讓更多市民大眾有機會欣賞高水平的管弦樂演出。

港樂將透過定期舉辦的「太古音樂大師系列」、「太古輕鬆樂聚系列」和「太古家＋賞系列」，提供豐富多元的音樂體驗，讓不同社群都能享受妙韻。在接下來的贊助年度，港樂將為年輕人和對管弦樂不熟悉的聽眾量身訂造一系列網上內容，並增加其社交媒體在內地和國際間的接觸層面。

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