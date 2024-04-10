余惠勇、宏願善果、恒義利投資及深圳惠林合計持有共6.93億股或43.64%深圳百果園股份。

此外，余惠勇亦向公司承諾，受限於上市規則靜默期及其他證券交易限制，其擬於符合所有適用法律、法規及規則的前提下，持續探索增持公司股權的可能性。

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