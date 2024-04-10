深圳百果園（2411）公布，在今年1月15日IPO禁售期已屆滿，公司已獲若干控股股東，即余惠勇、宏願善果、恒義利投資及深圳惠林告知，鑒於其看好公司的發展前景，對公司長期價值的認可和發展戰略的信心，各自已向公司作出新的自願禁售承諾，承諾自新禁售承諾之日起12個月內，亦即2024年4月10日至2025年4月10日，不在公開市場出售相關股份或訂立有關出售的協議。
余惠勇、宏願善果、恒義利投資及深圳惠林合計持有共6.93億股或43.64%深圳百果園股份。
此外，余惠勇亦向公司承諾，受限於上市規則靜默期及其他證券交易限制，其擬於符合所有適用法律、法規及規則的前提下，持續探索增持公司股權的可能性。
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