數碼港與中國信息通信研究院（「中國信通院」） 建立戰略合作關係，就合作推動在香港建設「星火·鏈網」國際超級節點（香港）簽署合作備忘錄，將共同推進國際超級節點（香港）基礎設施的建設，引導金融、供應鏈、貿易、ESG、醫療、文旅等行業應用接入。
中國信通院將依託數碼港開展「星火·鏈網」相關生態活動，亦會研究在數碼港建立「星火·鏈網」第二個香港節點，以連接數碼港Web3生態圈和園區社群企業。而數碼港亦會支持相關的生態培育，包括產業發展及人才培養。
數碼港主席陳細明表示，數碼港作為香港的 Web3 基地，一直致力促進區塊鏈和Web3技術發展，目前已匯聚超過230間來自全球的Web3.0企業。數碼港此次簽署備忘錄相信能促進香港邁向國際創科中心地位。
此外，於簽署合作備忘錄當日，中國信通院分別與聯通香港、BLOCKUNION及悅通互聯作為「星火·鏈網」在香港落地的合作夥伴簽署合作備忘錄。期望各方透過在區塊鏈、通信網絡、技術服務等領域的優勢，共同推進「星火·鏈網」國際化發展進程。本次合作聯通香港將發揮雲網路連接及數位融合創新優勢，積極推動「星火·鏈網」國際超級節點（香港）基礎服務能力建設，同時參與香港Web3.0 DID等領域標準制定，商業場景的落地實踐，豐富壯大星火生態；同時，BLOCKUNION及悅通互聯將推進國際超級節點在香港的商業場景落地應用等環節。
「星火·鏈網」是在工業和信息化部指導支持下，為推動產業「數字化、網絡化、智能化、綠色化」發展，由中國信通院發起建設的國家區塊鏈網絡。目前已在北京、上海、廣州等超過12個城市建設超級節點，形成多地域、多行業的生態網絡。
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