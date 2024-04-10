中國信通院將依託數碼港開展「星火·鏈網」相關生態活動，亦會研究在數碼港建立「星火·鏈網」第二個香港節點，以連接數碼港Web3生態圈和園區社群企業。而數碼港亦會支持相關的生態培育，包括產業發展及人才培養。

數碼港主席陳細明表示，數碼港作為香港的 Web3 基地，一直致力促進區塊鏈和Web3技術發展，目前已匯聚超過230間來自全球的Web3.0企業。數碼港此次簽署備忘錄相信能促進香港邁向國際創科中心地位。

此外，於簽署合作備忘錄當日，中國信通院分別與聯通香港、BLOCKUNION及悅通互聯作為「星火·鏈網」在香港落地的合作夥伴簽署合作備忘錄。期望各方透過在區塊鏈、通信網絡、技術服務等領域的優勢，共同推進「星火·鏈網」國際化發展進程。本次合作聯通香港將發揮雲網路連接及數位融合創新優勢，積極推動「星火·鏈網」國際超級節點（香港）基礎服務能力建設，同時參與香港Web3.0 DID等領域標準制定，商業場景的落地實踐，豐富壯大星火生態；同時，BLOCKUNION及悅通互聯將推進國際超級節點在香港的商業場景落地應用等環節。

「星火·鏈網」是在工業和信息化部指導支持下，為推動產業「數字化、網絡化、智能化、綠色化」發展，由中國信通院發起建設的國家區塊鏈網絡。目前已在北京、上海、廣州等超過12個城市建設超級節點，形成多地域、多行業的生態網絡。

其他報道

百果園大股東自設一年禁售承諾 涉近44%股本

浩森昨急跌九成今大升四倍 稱不明股價成交波動原因

太古集團未來3年續任港樂首席贊助 承諾捐逾5000萬元

茶百道料最快本月在港上市 集資23.5億元或為今年新股集資王

財庫局：下一步展開交易單位研究 擬優化互聯互通稅務安排

歲寶大股東遺孀調任為執董 續兼任主席

迪拜王子家族辦公室官網「死 Link」 LinkedIn帳號亦消失

德勤：使用生成人工智能宜結合傳統入工智能 港企偏向內部使用居多

摩通：創科實業料受惠於家得寶收購 目標價上調至126元

字節跳動澄清利潤增長及數據傳言不實

軟銀減持商湯至5%以下

金管局伙銀公推《保障消費者防詐騙約章2.0》逾230間金融機構及商戶參與

《聯合早報》：家族辦公室數量多不代表品質好 新加坡不是只追求市佔率

全日沽空金額增39% 騰訊沽空增103%

恒指收市升311點 上17000點關 逾4個月收市新高 成交重上千億

京東宣布投入10億人幣部署內容生態

小鵬汽車進軍香港 森那美汽車為代理商 第三季開設旗艦店

大行料阿里CMR增長重新加速 阿里曾升近6%

瑞銀因回購 上調恒生目標價

花旗推「緊急暫停電子理財服務功能」 用App即時鎖上電子理財服務 防帳戶被盜

字節跳動據報去年收入、利潤增逾50% 首次超越騰訊

滬深三大指數全線向下 創板指跌穿1800點