moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

數碼港伙中國信通院推動「星火·鏈網」國際超級節點

數碼港與中國信息通信研究院（「中國信通院」） 建立戰略合作關係，就合作推動在香港建設「星火·鏈網」國際超級節點（香港）簽署合作備忘錄，將共同推進國際超級節點（香港）基礎設施的建設，引導金融、供應鏈、貿易、ESG、醫療、文旅等行業應用接入。

中國信通院將依託數碼港開展「星火·鏈網」相關生態活動，亦會研究在數碼港建立「星火·鏈網」第二個香港節點，以連接數碼港Web3生態圈和園區社群企業。而數碼港亦會支持相關的生態培育，包括產業發展及人才培養。

數碼港主席陳細明表示，數碼港作為香港的 Web3 基地，一直致力促進區塊鏈和Web3技術發展，目前已匯聚超過230間來自全球的Web3.0企業。數碼港此次簽署備忘錄相信能促進香港邁向國際創科中心地位。

此外，於簽署合作備忘錄當日，中國信通院分別與聯通香港、BLOCKUNION及悅通互聯作為「星火·鏈網」在香港落地的合作夥伴簽署合作備忘錄。期望各方透過在區塊鏈、通信網絡、技術服務等領域的優勢，共同推進「星火·鏈網」國際化發展進程。本次合作聯通香港將發揮雲網路連接及數位融合創新優勢，積極推動「星火·鏈網」國際超級節點（香港）基礎服務能力建設，同時參與香港Web3.0 DID等領域標準制定，商業場景的落地實踐，豐富壯大星火生態；同時，BLOCKUNION及悅通互聯將推進國際超級節點在香港的商業場景落地應用等環節。

「星火·鏈網」是在工業和信息化部指導支持下，為推動產業「數字化、網絡化、智能化、綠色化」發展，由中國信通院發起建設的國家區塊鏈網絡。目前已在北京、上海、廣州等超過12個城市建設超級節點，形成多地域、多行業的生態網絡。

其他報道

百果園大股東自設一年禁售承諾 涉近44%股本

浩森昨急跌九成今大升四倍  稱不明股價成交波動原因

太古集團未來3年續任港樂首席贊助 承諾捐逾5000萬元

茶百道料最快本月在港上市 集資23.5億元或為今年新股集資王 

財庫局：下一步展開交易單位研究  擬優化互聯互通稅務安排

歲寶大股東遺孀調任為執董 續兼任主席

迪拜王子家族辦公室官網「死 Link」 LinkedIn帳號亦消失

德勤：使用生成人工智能宜結合傳統入工智能 港企偏向內部使用居多

摩通：創科實業料受惠於家得寶收購 目標價上調至126元

字節跳動澄清利潤增長及數據傳言不實

軟銀減持商湯至5%以下

金管局伙銀公推《保障消費者防詐騙約章2.0》逾230間金融機構及商戶參與

《聯合早報》：家族辦公室數量多不代表品質好 新加坡不是只追求市佔率

全日沽空金額增39% 騰訊沽空增103%

恒指收市升311點 上17000點關 逾4個月收市新高 成交重上千億

京東宣布投入10億人幣部署內容生態

小鵬汽車進軍香港 森那美汽車為代理商 第三季開設旗艦店

大行料阿里CMR增長重新加速 阿里曾升近6%

瑞銀因回購 上調恒生目標價

花旗推「緊急暫停電子理財服務功能」 用App即時鎖上電子理財服務 防帳戶被盜

字節跳動據報去年收入、利潤增逾50% 首次超越騰訊

滬深三大指數全線向下 創板指跌穿1800點