該行預期，萬科的銷售和利潤率疲軟，加上土地收購放緩，將削弱公司的競爭地位。在2024-2025 年預期萬科槓桿率將維持在 5.2 倍-5.4 倍的高企。

不過該行相信，萬科將擁有充足的流動性來應對 2024 年的債務到期問題，主要流動性來源將包括可動用現金、正經營現金流、自銀行渠道新增的商業房地產貸款，以及資產處置收益。 此外，該行預計萬科將與境內外銀行保持牢固的關係。

標普將萬科的長期發行人信用評級從「BBB+」下調至「BB+」，並將其子公司萬科（香港）長期發行人信用評級從「BBB」下調至「BB+」，又將萬科香港優先無抵押票據的發行評級從「BBB」下調至「BB」。

該行指，對萬科的負面展望反映了其預期，即在行業長期低迷的情況下，萬科的合約銷售額可能在未來 12 個月進一步下降。 如果萬科未能執行其資產處置計劃，其財務狀況也可能會惡化。

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