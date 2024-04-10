moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

標普將萬科評級下調至「BB+」 展望維持負面

國際評級機構標普將內房股萬科（2202）（深000002）評級由「BBB+」下調至「BB+」，因其競爭地位減弱和槓桿率飆升，展望則維持負面。

該行預期，萬科的銷售和利潤率疲軟，加上土地收購放緩，將削弱公司的競爭地位。在2024-2025 年預期萬科槓桿率將維持在 5.2 倍-5.4 倍的高企。

不過該行相信，萬科將擁有充足的流動性來應對 2024 年的債務到期問題，主要流動性來源將包括可動用現金、正經營現金流、自銀行渠道新增的商業房地產貸款，以及資產處置收益。 此外，該行預計萬科將與境內外銀行保持牢固的關係。

標普將萬科的長期發行人信用評級從「BBB+」下調至「BB+」，並將其子公司萬科（香港）長期發行人信用評級從「BBB」下調至「BB+」，又將萬科香港優先無抵押票據的發行評級從「BBB」下調至「BB」。

該行指，對萬科的負面展望反映了其預期，即在行業長期低迷的情況下，萬科的合約銷售額可能在未來 12 個月進一步下降。 如果萬科未能執行其資產處置計劃，其財務狀況也可能會惡化。

其他報道

百果園大股東自設一年禁售承諾 涉近44%股本

浩森昨急跌九成今大升四倍  稱不明股價成交波動原因

太古集團未來3年續任港樂首席贊助 承諾捐逾5000萬元

茶百道料最快本月在港上市 集資23.5億元或為今年新股集資王 

財庫局：下一步展開交易單位研究  擬優化互聯互通稅務安排

歲寶大股東遺孀調任為執董 續兼任主席

迪拜王子家族辦公室官網「死 Link」 LinkedIn帳號亦消失

德勤：使用生成人工智能宜結合傳統入工智能 港企偏向內部使用居多

摩通：創科實業料受惠於家得寶收購 目標價上調至126元

字節跳動澄清利潤增長及數據傳言不實

軟銀減持商湯至5%以下

金管局伙銀公推《保障消費者防詐騙約章2.0》逾230間金融機構及商戶參與

《聯合早報》：家族辦公室數量多不代表品質好 新加坡不是只追求市佔率

全日沽空金額增39% 騰訊沽空增103%

恒指收市升311點 上17000點關 逾4個月收市新高 成交重上千億

京東宣布投入10億人幣部署內容生態

小鵬汽車進軍香港 森那美汽車為代理商 第三季開設旗艦店

大行料阿里CMR增長重新加速 阿里曾升近6%

瑞銀因回購 上調恒生目標價

花旗推「緊急暫停電子理財服務功能」 用App即時鎖上電子理財服務 防帳戶被盜

字節跳動據報去年收入、利潤增逾50% 首次超越騰訊

滬深三大指數全線向下 創板指跌穿1800點