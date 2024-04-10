內地傳媒報道，中國人民銀行等7部門聯合發布關於進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見，當中提出豐富相關貨幣政策工具，用好碳減排支持工具，向符合條件的金融機構提供低成本資金，支持金融機構向具有顯著碳減排效益的重點項目提供優惠利率融資。
此外，推動中央銀行資產配置綠色化，逐步將可持續性納入外匯儲備長期經營管理目標，繼續投資綠色債券。
意見又提到，未來5年國際領先的金融支持綠色低碳發展體系基本構建，金融基礎設施、環境信息披露、風險管理、金融產品和市場、政策支持體系及綠色金融標準體系不斷健全，綠色金融區域改革有序推進，國際合作更加密切，各類要素資源向綠色低碳領域有序聚集。
到2035年，各類經濟金融綠色低碳政策協同高效推進，金融支持綠色低碳發展的標準體系和政策支持體系更加成熟，資源配置、風險管理和市場定價功能得到更好發揮。
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