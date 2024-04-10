報道引述安慶市政府網站上的一份聲明，美的集團和蔚來集團於4月10日在該家電製造商的子公司威靈控股位於安徽省安慶的工廠簽署了戰略合作協議。

聲明稱，兩家公司將在新能源汽車（NEV）零部件、自動化服務、數字化、低碳可持續園區和智能物流等領域進行合作。

其他報道

人行等7部門：豐富貨幣政策工具強化綠色金融 央行續投資綠色債券

標普將萬科評級下調至「BB+」 展望維持負面

數碼港伙中國信通院推動「星火·鏈網」國際超級節點

百果園大股東自設一年禁售承諾 涉近44%股本

浩森昨急跌九成今大升四倍 稱不明股價成交波動原因

太古集團未來3年續任港樂首席贊助 承諾捐逾5000萬元

茶百道料最快本月在港上市 集資23.5億元或為今年新股集資王

財庫局：下一步展開交易單位研究 擬優化互聯互通稅務安排

歲寶大股東遺孀調任為執董 續兼任主席

迪拜王子家族辦公室官網「死 Link」 LinkedIn帳號亦消失

德勤：使用生成人工智能宜結合傳統入工智能 港企偏向內部使用居多

摩通：創科實業料受惠於家得寶收購 目標價上調至126元

字節跳動澄清利潤增長及數據傳言不實

軟銀減持商湯至5%以下

金管局伙銀公推《保障消費者防詐騙約章2.0》逾230間金融機構及商戶參與

《聯合早報》：家族辦公室數量多不代表品質好 新加坡不是只追求市佔率

全日沽空金額增39% 騰訊沽空增103%

恒指收市升311點 上17000點關 逾4個月收市新高 成交重上千億

京東宣布投入10億人幣部署內容生態

小鵬汽車進軍香港 森那美汽車為代理商 第三季開設旗艦店

大行料阿里CMR增長重新加速 阿里曾升近6%

瑞銀因回購 上調恒生目標價

根據協議，雙方將加深汽車零部件領域及新技術研發的合作，共同探討適用於智能電動車場景下具有引領性、競爭力的新技術，共同研發包括但不限於空調壓縮機、電驅動、熱管理集成、車載冰箱等產品。