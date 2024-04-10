內地傳媒報道，蔚來（9866）與美的集團今日簽署戰略合作協議，雙方將在新能源汽車零部件、自動化、數字化、低碳可持續園區及智慧物流等領域合作，共同研發空調壓縮機、電驅動、熱管理集成、車載冰箱等產品。
報道引述安慶市政府網站上的一份聲明，美的集團和蔚來集團於4月10日在該家電製造商的子公司威靈控股位於安徽省安慶的工廠簽署了戰略合作協議。
聲明稱，兩家公司將在新能源汽車（NEV）零部件、自動化服務、數字化、低碳可持續園區和智能物流等領域進行合作。
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根據協議，雙方將加深汽車零部件領域及新技術研發的合作，共同探討適用於智能電動車場景下具有引領性、競爭力的新技術，共同研發包括但不限於空調壓縮機、電驅動、熱管理集成、車載冰箱等產品。