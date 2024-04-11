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通脹超預期 減息料降至兩次 道指跌422點 見兩個月最大跌幅

美債息上升，見至少11個月高，債息倒掛個別發展，美股、金龍指數下跌，道指連跌3日，見兩個月最大跌幅。美國核心通脹連續第三個月超預期，投資者開始押注聯儲局今年只會減息兩次，美債息上升，日圓兌美元跌破153，跌至34年低。聯儲局會議紀要顯示決策者傾向於將縮表速度放慢一半，且以調整美國國債為宜，抵押貸款支持債券(MBS)減持限額維持不變。

道瓊斯工業平均指數收跌422點，跌幅1.09%，報38461點。標普500指數收跌49點，跌幅0.95%，報5160點。納斯達克綜合指數收跌136點，或0.84%，報16170點。

家得寶跌3%，報350.56美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累71點，而Walmart升1.3%，報60.62元，貢獻道指5點。

科技股方面，蘋果收市報167.78元，跌1.11%，谷歌母公司Alphabet收市報156.14元，跌0.29%，亞馬遜收市報185.95元，升0.15%，Facebook收市報519.83元，升0.56%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.16%，報506點。德國DAX指數收漲0.12%，報18097點；法國CAC 40指數跌0.05%，報8045點；英國富時100指數收漲0.34%，報7961點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.39%，報6222點。

美國2年期債息曾升最多5.08%，是2023年3月27日後最大升幅，當日升幅為6.96%。高見4.9836厘，是2023年11月14日5.0475厘後最高。收市報4.9731厘，是2023年11月13日後收市新高，當日報5.0348厘。收報4.9731厘，升4.86%。

美國10年期債息曾升最多4.69%，是2023年5月1日後最大升幅，當日升幅為5.39%。高見4.566厘，是2023年11月14日4.6518厘後最高。收市報4.5435厘，是2023年11月13日後收市新高，當日報4.6399厘。收報4.5435厘，升4.17%。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至46.975基點，是3月12日48.635基點後最闊。收市報43.163基點，是3月13日後收市最闊，當日報44.677基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至84.683基點，是2023年11月14日78.475基點後最窄。收市報87.619基點，是2023年11月13日後收市新高，當日報79.405基點。

金龍指數曾跌最多0.82%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.57%。低見6195.9點，是4月9日6168.6點後最低。收市報6222.83點，是4月8日後收市新低，當日報6143.58點。

道指曾跌最多1.49%，是2月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.95%。低見38304.66點，是2月14日38194.62點後最低。收市報38461.51點，是2月14日後收市新低，當日報38424.27點。連跌3日，累計跌442.53點，對上一次連跌3日是4月3日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月3日。

標指曾跌最多1.37%，是3月5日後最大跌幅，當日跌幅為1.44%。低見5138.7點，是3月19日5131.59點後最低。收市報5160.64點，是4月4日後收市新低，當日報5147.21點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月25日。

納指曾跌最多1.32%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.42%。低見16092.02點，是4月5日16080.48點後最低。收市報16170.36點，是4月4日後收市新低，當日報16049.08點。

 

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