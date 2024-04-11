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港股ADR跌196點 夜期低水251點 美期亞股下跌

美股向下，港股ADR跌196點或1.19%，報16528點，即月恒指夜期跌289點，報16888點，夜期低水251點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.9%，折合報308.23元；阿里巴巴（9988）跌1.21%，折合報73.05元；美團（3690）跌1.91%，折合報101.82元；匯控（0005）升1.11%，折合報65.52元；建行（0939）跌1.35%，折合報4.85元。

道期現跌0.141%；標期現跌0.15%；納期現跌0.17%。日本東證指數現跌0.72%；韓國KOSPI指數現跌1.25%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.82%。

VIX指數隔晚升5.47%或0.82點，報15.8點。

紐油現升0.03%或0.03美元，報86.24美元；布油現升0.06%或0.06美元，報90.54美元；金價現升0.02%或0.65美元，報2334.69美元；LME 銅期貨隔晚跌0.46%或43.5美元，報9374美元。比特幣現升0.74%或521.75美元，報70329.26美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0061厘，報4.5374厘。

今日焦點股份可留意：

凱升（0102）旗下俄羅斯賭場酒店面臨重大挑戰，正尋獨董滿足重建審核委員會要求。

潤地（1103）3月實現合同銷售301.3億人幣，按年減少22.4%。

沿海綠色家園（1124）非常重大交易露端倪，涉1萬元售物業開發投資公司。

內媒：滬主要銀行與龍湖（0960）等房企簽146億貸款合約。龍湖3月銷售按年跌52%。

禹洲集團（1628）3月合約銷售金額減少近六成至9億元人幣。

越秀地產（0123）今年首季賣樓收入削半至217億人幣。

蔚來（9866）與美的合作，研發車載冰箱及空調壓縮機等產品。

百果園（2411）大股東自設一年禁售承諾，涉近44%股本。

浩森（3848）昨急跌九成今大升四倍，稱不明股價成交波動原因。

歲寶（0312）大股東遺孀調任為執董，續兼任主席。

摩通：創科實業（0669）料受惠於家得寶收購，目標價上調至126元。

軟銀減持商湯（0020）至5%以下。

京東（9618）宣布投入10億人幣部署內容生態。

 

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