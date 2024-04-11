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恒指低開282點 20天線升穿10天線 科指跌2% 申洲跌4%

恒指今早低開282點或1.66%，報16856點，大市成交金額30億元；國指今早低開105點或1.77%，報5910點。恒生科技指數開市報3480點，跌2.02%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為2.23%，下跌為12.32%，無升跌為85.43%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、潤啤（0291）、潤啤（0291）貢獻恒指較多。

藍籌1隻升，79隻下跌，2隻無升跌。匯控（0005）升0.31%，報65元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.27%，報71.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，27隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報16.34元，無升跌；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報67.5元，跌7.53%。

恒指20天線(16749.67點)升穿10天線(16748.94點)。科指下試10天線(3475.25點)。

凱升（0102）旗下俄羅斯賭場酒店面臨重大挑戰，正尋獨董滿足重建審核委員會要求。停牌。

潤地（1109）3月實現合同銷售301.3億人幣，按年減少22.4%。開市報23.25元，跌1.9%。

沿海綠色家園（1124）非常重大交易露端倪，涉1萬元售物業開發投資公司。停牌。

內媒：滬主要銀行與龍湖（0960）等房企簽146億貸款合約。龍湖3月銷售按年跌52%。開市報10.18元，跌2.68%。

禹洲集團（1628）3月合約銷售金額減少近六成至9億元人幣。創上市新低，見0.053元，開市報0.053元，跌5.36%。

越秀地產（0123）今年首季賣樓收入削半至217億人幣。開市報4.03元，跌0.98%。

蔚來（9866）與美的合作，研發車載冰箱及空調壓縮機等產品。開市報36.2元，跌2.69%。

百果園（2411）大股東自設一年禁售承諾，涉近44%股本。開市報3.15元，升0.32%。

浩森（3848）昨急跌九成今大升四倍，稱不明股價成交波動原因。開市報3.24元，升14.89%。

歲寶（0312）大股東遺孀調任為執董，續兼任主席。無成交，報0.033元。

摩通：創科實業（0669）料受惠於家得寶收購，目標價上調至126元。開市報108.4元，跌1.54%。

軟銀減持商湯（0020）至5%以下。開市報0.67元，跌1.47%。

京東（9618）宣布投入10億人幣部署內容生態。開市報103.4元，跌2.82%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見49.1元，開市報49.1元，升3.37%；大陸航空科技控股（0232）創52周高，見0.106元，開市報0.106元，升0.95%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括萬科（2202）低見4.14元，開市報4.14元，跌1.9%；禹洲（1628）低見0.053元，開市報0.053元，跌5.36%；禹洲集團（1628）低見0.053元，開市報0.053元，跌5.36%；萬科企業（2202）低見4.14元，開市報4.14元，跌1.9%。

異動股

上升異動股，包括，廣聯工程控股（1413）開市報0.239元，升14.9%；富道集團（3848）開市報3.24元，升14.89%；十月稻田（9676）開市報25.05元，升12.84%；雲遊控股（0484）開市報0.9元，升12.5%；源想集團（8401）開市報0.2元，升12.36%；中旭未來（9890）開市報30元，升5.26%；天彩控股（3882）開市報1.21元，升5.22%；樂華娛樂（2306）開市報0.69元，升4.55%；博雅互動（0434）開市報2.19元，升4.29%；北森控股（9669）開市報4.89元，升4.26%；健世科技－Ｂ（9877）開市報3.9元，升4%。

下跌異動股，包括，德康農牧（2419）開市報42.6元，跌14.46%；微博－ＳＷ（9898）開市報67.5元，跌7.53%；百德國際（2668）開市報0.315元，跌5.97%；禹洲（1628）創上市新低，見0.053元，開市報0.053元，跌5.36%；再鼎醫藥（9688）開市報12.18元，跌5.29%；國美零售（0493）開市報0.018元，跌5.26%；DYNAM JAPAN（6889）開市報4元，跌4.76%；權威金融（0397）開市報0.133元，跌4.32%；南方錳業（1091）開市報0.335元，跌4.29%。

 

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