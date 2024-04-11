恒指今早低開282點或1.66%，報16856點，大市成交金額30億元；國指今早低開105點或1.77%，報5910點。恒生科技指數開市報3480點，跌2.02%。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為2.23%，下跌為12.32%，無升跌為85.43%。