國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，3月份，受節後消費需求季節性回落、市場供應總體充足等因素影響，全國CPI按月季節性下降，按年漲幅有所回落。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，維持溫和上漲。PPI方面，3月份，隨著節後工業生產恢復，工業品供應相對充足，全國PPI按月下降0.1%，降幅比上月收窄；按年下降2.8%，降幅略有擴大。

解讀全文如下：

一、CPI按月季節性下降，年漲幅有所回落

3月份，受節後消費需求季節性回落、市場供應整體充足等因素影響，全國CPI較上季下降，較去年同期漲幅有所回落。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，維持溫和上漲。

從按月看，CPI下降1.0%，主要是食品和旅遊服務價格季節性回落影響。其中，食品價格下降3.2%，影響CPI季減約0.59個百分點。食品中，節後消費需求回落，加之大部分地區氣溫較常年同期偏高，市場供應整體充足，鮮菜、豬肉、雞蛋、鮮果及水產品價格分別下降11.0%、6.7%、4.5%、4.2%和3.5%，合計影響CPI季減約0.54個百分點，佔CPI總降幅五成多。非食品價格下降0.5%，影響CPI季減約0.37個百分點。節後為出發淡季，非食品中飛機票、交通工具租賃費和旅遊價格分別下降27.4%、15.9%和14.2%，合計影響CPI按月下降約0.38個百分點，佔CPI總降幅近四成；春裝換季上新，服飾價格上漲0.6%；受國際金價和油價上行影響，國內金飾品和汽油價格分別上漲5.8%和1.2%。

從年比看，CPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.6個百分點。年比漲幅回落，也主要是受食品和旅遊服務價格回落影響。其中，食品價格下降2.7%，降幅比上月擴大1.8個百分點，影響CPI年減約0.52個百分點，下拉影響比上月增加約0.35個百分點。食品中，雞蛋、鮮果、牛肉、羊肉和禽肉類價格分別下降10.4%、8.5%、8.4%、6.0%和1.7%，降幅均有擴大；鮮菜、豬肉價格分別由上月上漲2.9%和0.2%轉為下降1.3%和2.4%。非食品價格上漲0.7%，漲幅比上月回落0.4個百分點，影響CPI年增約0.57個百分點。非食品中，服務價格上漲0.8%，漲幅回落1.1個百分點，主要是出行類服務價格回落較多，其中旅遊價格漲幅從上月的23.1%回落至6.0%，飛機票價由上月上漲20.8%轉為下降14.7%，兩項合計影響CPI本月較去年同期上漲約0.01個百分點，上拉影響比上月減少約0.39個百分點；家庭服務、醫療服務及教育服務價格漲幅均約1.7%。工業消費品價格由上月持平轉為上漲0.4%，其中能源價格上漲1.3%，漲幅比上月擴大；小家電、家用紡織品、家庭日用雜貨等價格漲幅在1.1%—3.2%之間，漲幅均有擴大。

根據計算，在3月0.1%的CPI年比變動中，翹尾影響約為-0.3個百分點，今年價格變動的新影響力約為0.4個百分點。

二、PPI按月降幅收窄，較去年同期降幅略擴大

3月份，隨著節後工業生產恢復，工業品供應相對充足，全國PPI按月下降0.1%，降幅比上月收窄；年減2.8%，降幅略有擴大。

從按月看，PPI下降0.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，生產資料價格下降0.1%，降幅收窄0.2個百分點；生活資料價格下降0.1%，降幅與上月相同。國際投入性因素帶動國內石油、有色金屬相關產業價格上漲，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業價格分別上漲1.1%、0.2%；有色金屬冶煉及壓延加工業價格上漲0.6%，其中金冶煉、銅冶煉價格分別上漲2.2%、1.6%。煤炭供應整體穩定，暖氣用煤需求減少，煤炭開採和洗選業價格下降1.6%。鋼材、水泥等產業市場需求恢復相對緩慢，黑色金屬冶煉及壓延加工業、水泥製造價格均下降1.2%。裝備製造業中，新能源車整車製造、鋰離子電池製造價格分別下降1.3%、0.9%；鐵路船舶航太及其他運輸設備製造業價格上漲0.3%；電腦通訊及其他電子設備製造業價格持平。消費品製造業中，文教工美體育娛樂用品製造業、化學纖維製造業、紡織業價格分別上漲0.7%、0.3%、0.2%；農副食品加工業價格下降1.1%。

從年比看，PPI下降2.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，生產資料價格下降3.5%，降幅擴大0.1個百分點；生活資料價格下降1.0%，降幅擴大0.1個百分點。主要產業中，煤炭開採和洗選業價格下降15.0%，非金屬礦物製品業價格下降8.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降7.2%，農副食品加工業價格下降4.4%，電腦通訊和其他電子設備製造業價格下降2.5%，上述5個產業降幅比上月均擴大，合計影響PPI年減約1.62個百分點；化學原料及化學製品製造業價格下降6.3%，電氣機械及器材製造業價格下降4.3%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降4.2%，上述3個產業降幅比上月均收窄，合計影響PPI年減約0.82個百分點；汽車製造業價格下降1.5%，降幅與上月相同。有色金屬冶煉和壓延加工業價格由上月下降0.2%轉上漲0.6%。石油和天然氣開採業價格上漲6.3%，漲幅擴大2.1個百分點。文教工美體育娛樂用品製造業價格連續個多月上漲，本月漲幅為4.2%。

據測算，在3月-2.8%的PPI年比變動中，翹尾影響約為-2.3個百分點，今年價格變動的新影響約為-0.5個百分點。

其他報道

滬深三大指數開市向下 人行淨投放20億人幣

恒指低開282點 20天線升穿10天線 科指跌2% 申洲跌4%

尹錫悅國會選舉遇挫 韓股見近1個月低

大連萬達擬售游艇製造商聖汐國際售予Lionheart

美司法部據報延長日本製鐵收購美鋼反壟斷調查

港股ADR跌196點 夜期低水251點 美期亞股下跌

通脹超預期 減息料降至兩次 道指跌422點 見兩個月最大跌幅

北水增持聯合能源 減持中國鐵塔