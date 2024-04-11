moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地3月通脹收窄至0.1% PPI連續17個月下跌

國統局公布，內地3月居民消費價格(CPI)按年升0.1%，連續第二個月通脹(1月為通縮0.8%)，但低過預期的升0.4%，及2月的升0.7%。3月份工業生產者出廠價格(PPI)按年跌2.8%，符預期，2月為下降2.7%；3月PPI為去年11月後最差，當月報跌3%，連續17個月下跌。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，3月份，受節後消費需求季節性回落、市場供應總體充足等因素影響，全國CPI按月季節性下降，按年漲幅有所回落。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，維持溫和上漲。PPI方面，3月份，隨著節後工業生產恢復，工業品供應相對充足，全國PPI按月下降0.1%，降幅比上月收窄；按年下降2.8%，降幅略有擴大。

解讀全文如下：

一、CPI按月季節性下降，年漲幅有所回落

3月份，受節後消費需求季節性回落、市場供應整體充足等因素影響，全國CPI較上季下降，較去年同期漲幅有所回落。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，維持溫和上漲。

從按月看，CPI下降1.0%，主要是食品和旅遊服務價格季節性回落影響。其中，食品價格下降3.2%，影響CPI季減約0.59個百分點。食品中，節後消費需求回落，加之大部分地區氣溫較常年同期偏高，市場供應整體充足，鮮菜、豬肉、雞蛋、鮮果及水產品價格分別下降11.0%、6.7%、4.5%、4.2%和3.5%，合計影響CPI季減約0.54個百分點，佔CPI總降幅五成多。非食品價格下降0.5%，影響CPI季減約0.37個百分點。節後為出發淡季，非食品中飛機票、交通工具租賃費和旅遊價格分別下降27.4%、15.9%和14.2%，合計影響CPI按月下降約0.38個百分點，佔CPI總降幅近四成；春裝換季上新，服飾價格上漲0.6%；受國際金價和油價上行影響，國內金飾品和汽油價格分別上漲5.8%和1.2%。

從年比看，CPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.6個百分點。年比漲幅回落，也主要是受食品和旅遊服務價格回落影響。其中，食品價格下降2.7%，降幅比上月擴大1.8個百分點，影響CPI年減約0.52個百分點，下拉影響比上月增加約0.35個百分點。食品中，雞蛋、鮮果、牛肉、羊肉和禽肉類價格分別下降10.4%、8.5%、8.4%、6.0%和1.7%，降幅均有擴大；鮮菜、豬肉價格分別由上月上漲2.9%和0.2%轉為下降1.3%和2.4%。非食品價格上漲0.7%，漲幅比上月回落0.4個百分點，影響CPI年增約0.57個百分點。非食品中，服務價格上漲0.8%，漲幅回落1.1個百分點，主要是出行類服務價格回落較多，其中旅遊價格漲幅從上月的23.1%回落至6.0%，飛機票價由上月上漲20.8%轉為下降14.7%，兩項合計影響CPI本月較去年同期上漲約0.01個百分點，上拉影響比上月減少約0.39個百分點；家庭服務、醫療服務及教育服務價格漲幅均約1.7%。工業消費品價格由上月持平轉為上漲0.4%，其中能源價格上漲1.3%，漲幅比上月擴大；小家電、家用紡織品、家庭日用雜貨等價格漲幅在1.1%—3.2%之間，漲幅均有擴大。

根據計算，在3月0.1%的CPI年比變動中，翹尾影響約為-0.3個百分點，今年價格變動的新影響力約為0.4個百分點。

二、PPI按月降幅收窄，較去年同期降幅略擴大

3月份，隨著節後工業生產恢復，工業品供應相對充足，全國PPI按月下降0.1%，降幅比上月收窄；年減2.8%，降幅略有擴大。

從按月看，PPI下降0.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，生產資料價格下降0.1%，降幅收窄0.2個百分點；生活資料價格下降0.1%，降幅與上月相同。國際投入性因素帶動國內石油、有色金屬相關產業價格上漲，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業價格分別上漲1.1%、0.2%；有色金屬冶煉及壓延加工業價格上漲0.6%，其中金冶煉、銅冶煉價格分別上漲2.2%、1.6%。煤炭供應整體穩定，暖氣用煤需求減少，煤炭開採和洗選業價格下降1.6%。鋼材、水泥等產業市場需求恢復相對緩慢，黑色金屬冶煉及壓延加工業、水泥製造價格均下降1.2%。裝備製造業中，新能源車整車製造、鋰離子電池製造價格分別下降1.3%、0.9%；鐵路船舶航太及其他運輸設備製造業價格上漲0.3%；電腦通訊及其他電子設備製造業價格持平。消費品製造業中，文教工美體育娛樂用品製造業、化學纖維製造業、紡織業價格分別上漲0.7%、0.3%、0.2%；農副食品加工業價格下降1.1%。

從年比看，PPI下降2.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，生產資料價格下降3.5%，降幅擴大0.1個百分點；生活資料價格下降1.0%，降幅擴大0.1個百分點。主要產業中，煤炭開採和洗選業價格下降15.0%，非金屬礦物製品業價格下降8.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降7.2%，農副食品加工業價格下降4.4%，電腦通訊和其他電子設備製造業價格下降2.5%，上述5個產業降幅比上月均擴大，合計影響PPI年減約1.62個百分點；化學原料及化學製品製造業價格下降6.3%，電氣機械及器材製造業價格下降4.3%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降4.2%，上述3個產業降幅比上月均收窄，合計影響PPI年減約0.82個百分點；汽車製造業價格下降1.5%，降幅與上月相同。有色金屬冶煉和壓延加工業價格由上月下降0.2%轉上漲0.6%。石油和天然氣開採業價格上漲6.3%，漲幅擴大2.1個百分點。文教工美體育娛樂用品製造業價格連續個多月上漲，本月漲幅為4.2%。

據測算，在3月-2.8%的PPI年比變動中，翹尾影響約為-2.3個百分點，今年價格變動的新影響約為-0.5個百分點。

 

其他報道

滬深三大指數開市向下 人行淨投放20億人幣

恒指低開282點 20天線升穿10天線 科指跌2% 申洲跌4%

尹錫悅國會選舉遇挫 韓股見近1個月低

大連萬達擬售游艇製造商聖汐國際售予Lionheart

美司法部據報延長日本製鐵收購美鋼反壟斷調查

港股ADR跌196點 夜期低水251點 美期亞股下跌

通脹超預期 減息料降至兩次 道指跌422點 見兩個月最大跌幅

北水增持聯合能源 減持中國鐵塔