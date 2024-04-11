陳茂波表示，2019年「黑暴」時到外面推廣香港，國際社會如金融界、商界十分關注香港是否安全，當時動盪的社會環境亦令投資者有所顧慮。他表示，安全是發展的前提，但應統籌兼顧兩者。

陳茂波在訪問中提到，香港作為國際金融中心，匯聚全世界資金和國際人才，自由進出，亦是國家的重要國際金融中心，因此需非常警惕、監察不同金融市場的環節情況，確保金融運作有序，在資金自由進出之同時，亦要監察資金流向，以免對內地造成不必要風險。

對於具體如何應對金融安全及網絡安全的挑戰，陳茂波表示，工作分數部分，包括警惕金融風險兆頭，「會否有人在謀劃搗亂金融的事情？」因此在特區政府最高層中，由他統籌的跨政府部門、跨金融機構、跨市場的小組，24小時全天候監察市場。他強調「不會容許當年回歸之後，同時衝擊股票市場、貨幣市場而造成風險的情況再發生。」

陳茂波稱，已制定不同預案「㩒熄」可能發生的金融風險，不同金融監管機構間亦設有互通訊息機制，同時要建立強勁的抵禦系統和緩衝空間。

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