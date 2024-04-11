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【久利生專欄】股民賺唔到錢 坐甚麼都話貴

復活節長假人在日本，一邊等賞櫻一邊趕滑雪，由大阪轉飛札幌北上消費，順道感受一下當地愈來愈強的經濟活力；以及在「日特估」股票市場改革下，日企近一兩年走出去的動力。

據報DONKI母公司Pan Pacific International Holdings)海外業務下滑，擬於一年內重整亞洲業務，包括計劃派遣日本員工至亞洲的門市，以灌輸DON DON DONKI總部的管理知識。

原來亞洲DONKI大部份店舖均屬自營，門市主要出售日本進口食品，向本地製造商採購空間有限，僅能由日本總部採購，但產品正與需求mis-match；同時一直無法增加銷售額及降低高成本，要時間建立穩定的管理結構。

日本人氣連鎖藥妝店松本清，早前訂下在港開店30間的目標，正以超預期的速度推進，甚至乎旺角雅蘭中心及沙田分店的銷售額之高，同躋身松本清全球店舖銷量十強，有報道引述香港GM稱「日本總公司也感到很驚訝」。

筆者並非要比較兩家公司的前景，雖然都可以買，因為兩家都間接有上市，松本清業務似乎更為明朗及「可持續」，相反，DONKI就相當三分鐘熱度，銷貨要有新鮮感，加上例如香港部分貨品被指定價過高，「甚至高至十算」，如今圓匯五算下，不如直接飛日本購買。而最新日圓再錄得1990年來新低，Yen兌港元貼近5.1算。

真正想講的是，日企走出去的步伐，比早年更加勇進，在轉勢下，拓張才是硬道理。像《經濟學人》形容，美國金融市場正採取類似日本曾經實施的產業政策和保護主義措施；相反，日本公司愈來愈發揮出西方企業的資本主義行為。

例如，美國最近以保護美國工作崗位為名，共和民主兩黨聯手試圖阻止日本製鋼以150億美元收購美國鋼鐵公司。相反，日本正在接受股東友好、親近市場的改革，which長期以來一直是美國的專利。

日本過去的十年間的轉變令人刮目相看，除了經濟基本面的變化，如利率上升和股市飆升。東京正努力抵消人口減少所帶來的經濟風險，（NHK指，2022年日本出生人數首度跌破80萬人，創下有統計以來的最少紀錄。少子化正以超乎預期的速度不斷加劇），並正取得實際成果。「咁係因為你樂觀」點去看，日本的迷失（幾）十年正在逐漸消失。

除了物價有益上漲，日本大型企業最近同意實施33年來最大的工資增幅；移民就業人數相對西方國家仍然較少，但正在增加（例如7-11等四大超商便有不少「外勞」）。最重要的是，企業雖然仍然擁有大量現金，但它們正在追求更高的回報，進行更多的收購並從股東激勵行動中獲益。

正如加速對外拓張的DONKI及松本清，它們各自的母公司都有在日本上市，於東京證券交易所（TSE）的Prime版市場掛牌，亦是超過1800家本欄全港首創形容為「日特估」的代表公司之一。你只要打開股價圖，便會看到很多都是「牛陣」- 短中長平均線順序排列。

日股受益於市場改革的憧憬，差不多升足一年。高盛預計，在今年6月的日企股東大會高峰期前，會有更多日本上市公司提前宣布新增的公司治理改革措施，以「預防」可能來自股東、監管機構和TSE本身的批評。

東京證券交易所則認為，到目前為止，高市盈率公司的回應率落後於低市盈率公司，而所涵括的企業範圍非常廣泛，所以有必要提高一些回應的質量，相信這種情況將在第二季度繼續改進。

從投資回報的角度看，日股的企業治理改革概念仍未完，特別是仍有那些尚未回應的公司，它們儘管估值低，或者資產負債表上有某些項目，表明能夠迅速提高股東回報，可能更有可能在短期內宣布行動，繼續為日股帶來摸高的動力。

順帶一提，日本出口在過去三年正大幅增加（部分歸功於日圓走低）。日本MVP車廠豐田今年在美國的銷量大幅增長；許多準買家更偏好該公司的混合動力車型，而不是競爭對手的電動車（！）。

而日本亦正在搞一場工業復興，特別是在半導體等高科技產品方面。今年2月，全球最大的晶片製造商台積電在日本開設了第一家工廠，相關建設工作不到兩年就完成了，在在反映投資日本的故事未完。

香港的士申請加價，司機竟可回應一句「有啲市民賺唔到錢，坐甚麼都話貴」，其實港股都是「全世界最平」，但同樣沒人願意上車或坐貨。在日本，的士車門會自動開關，是以客為本的款待精神，也是考慮到駕乘雙方的行為而設計，車資不是全世界最平，但你可以坐得安心，同時靜靜地贏。

久利生