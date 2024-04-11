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信和與中石化（香港）合作擴大電動車充電站範圍

信和集團與中石化（香港）致力擴大電動車充電站覆蓋範圍，鼓勵綠色運輸。是次計劃增設的電動車充電站覆蓋信和旗下多個物業，包括奧海城三期、屯門市廣場一期、寶馬山花園、電氣道148 號、富登中心、利登中心、國際交易中心以及企業中心等，為電動車駕駛人士帶來更方便和優質的充電體驗。此外，信和旗下跨商場獎賞計劃 S⁺ REWARDS，亦將與中石化合作推出各項獎賞兌換計劃，以點數兌換中石化旗下充電服務優惠券。

現時信和集團是中石化最大的電動車充電站戰略合作夥伴，並為旗下八項物業增設62個充電點，覆蓋工廈、住宅、寫字樓及商場項目。雙方期望透過是次合作，迎合更多電動車駕駛人士需要，共同創造有利電動車普及化的環境。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團將可持續發展融入業務各個層面，而旗下的信和管業於管理的物業中，已設置超過1700個充電點，並成為電動車充電點數量最多的香港地產發展商之一。他們致力連繫志同道合的夥伴，拓展電動車充電站的覆蓋範圍。他們很高興能成為中石化最大的合作夥伴，攜手推廣綠色運輸，以行動向公眾宣揚可持續發展理念。

中石化總經理李繼從則表示，透過信和廣泛覆蓋的工、商、住、舖等多項物業，進一步拓展電動車充電站服務網絡，共同推動香港實現『碳中和』。未來，中石化香港將繼續積極拓展新能源使用和供應，為電動車車主提供更先進及便利的充電服務。

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