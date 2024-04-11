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倫交所：中資投行今年首季收取費用約28億美元  按年跌33%

倫敦證券交易所發布2024年第一季度中國投資銀行費用報告。當中顯示中資投資銀行收取費用估計為28億美元，按年減少33%，創自2018年以來最低首季度水平。 當中股票市場承銷費用佔11%，達3.01億美元，按年跌77%。債券市場承銷費用達22億美元，按年持平。已完成的併購詢費用為1.178億美元，按年降36%。綜合貸款費用達1527億美元，比去年下降67%。 

中信目前在中國投資銀行費用排行榜上領先，今年首季達2.231億美元，佔8.3%份額。 按投行活動劃分，首季涉及中國的併購活動總額降至十年低點，達603億美元，按年跌18%。已公布的交易量同比降22%，是自2013年以來最慢開局。 標的為中國的併購達540億美元，按年降23%。境內併購按年降10.5%，達430億美元。入境併購達110億美元，按年降50.2%。出境併購交易額比去年增長3.4%，達22億美元。

 

從行業看，今年首季消費品和服務業在涉及中國的交易活動中佔23%，總計139億美元，按年增長156.8%。工業佔19.1%，達115億美元，比去年下降41.1%。高科技行業以14.5%份額排名第三，總計87億美元，按年增長37.9%。中金在涉及中國已公布的併購排行榜領先，相關交易價值為55億美元，佔9.2%份額。 

至於股票方面，今年首季內地股市籌集74億美元，按年減少82.9%，這是自2009年以來最低首季度總額。發行數量按年降59.6%。 中國發行人的IPO降至十年低點，籌集31億美元，按年減少78%，數量同比降60.7%。內地公司後續發行籌集34億美元，亦按年跌84.8%。可轉債發行籌集9.343億美元，按年降86.8%。 按行業計，工業部門的內地發行人佔29.8%，籌集22億美元，按年大減79.1%。高科技行業按年下降81.5%，只有18億美元，佔比24.4%。原材料業以11.02%的份額排名前三，按年降74.3%。中信證券則在首季在眾股票承銷商領先，收入12億美元，佔比15.8%。 

 

債券方面，內地發行人在今年首季度的主要債券籌集7425億美元，同比增長2.7%。政府和機構佔43.2%，籌集3207億美元，按年減少18.0%。來自金融業的中國公司佔33%份額，籌集2451億美元，按年增長27.5%。工業佔10.8%份額，籌集805億美元，按年增長30%。中信在排行榜上領先，相關收入為611億美元，佔8.2%的市場份額。

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