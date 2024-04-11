金管局總裁余偉文表示，是次會議是一個寶貴的機會去匯集專家見解，共譜未來貨幣的願景，並與主要持份者共同為金融創新奠定堅實基礎。作為監管機構，金管局將繼續保持開放、積極和審慎態度，保持香港作為領先金融中心的地位。

科大商學院院長譚嘉因表示，CBDC作為一種創新形式的數字貨幣，具備提高金融生態系統及整體經濟交易效率的潛力，成就全球金融業變革。各地央行也正積極探索釋放其潛力的方法。要於批發和零售層面多方面推展CBDC，需要先解決技術、宏觀經濟及金融等不同領域帶來的挑戰。藉著促進跨學科討論、研究協作及知識交流，大學可於此發揮重要作用。科大商學院衷心感謝金管局及香港貨幣及金融研究中心與學院聯手舉辦這次國際會議。

科大商學院致力於推動CBDC的探討與項目研究，包括行業研究、公眾意見調查、研討會，以及數碼港元用例試驗，並積極連繫有關持份者。兩名科大商學院的教授亦為金管局CBDC專家小組成員，協助探究CBDC相關題目，推動香港成為主要金融科技樞紐。

會議吸引了國際貨幣機構、亞洲、歐洲及北美洲地區的中央銀行及學界專家，以及金融機構及金融科技企業的從業者參與，一同探討包括政策影響、技術創新、營運挑戰及行業動態等CBDC關鍵議題。

今次會議共設兩場專題討論，其中一場聚焦各地探討及實施CBDC帶來的啟示。另一個專題討論則聚焦於探討CBDC、穩定幣及代幣化存款三者的關係。