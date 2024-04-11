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港鐵迪士尼線將購4輛全新車廂料2028年投入服務 無需架空電纜行駛

港鐵（0066）公布，迪士尼綫資產將進行更新計劃，包括購買三列配備電池驅動設備的全新四卡車廂新型列車，以及更換信號系統，目標是在2028年投入服務。當中會首次引入配備電池驅動功能的新型列車，列車充電後可無需架空電纜供電下驅動行駛，亦可沿用架空電纜供電來運行。有關功能特性將為港鐵在進一步設計列車運作時，提供更大彈性。

港鐵會就新列車的設計，與香港迪士尼再次合作，在車廂融入迪士尼特色的設計。港鐵期望隨着列車技術和設計的升級和更新，迪士尼綫可於2028年後將以全新面貌服務。根據計劃，港鐵將向中車青島四方機車車輛股份公司採購新列車，信號系統則使用現時業界普遍應用的「通信為本列車控制技術」為基礎，並利用新式的車與車之間的通信技術，由交控科技股份提供。

港鐵車務及創新總監李家潤表示：「我們期待在這次迪士尼綫的全面資產更新工程，採用包括人工智能等新科技，為未來的鐵路設施、營運和維修以及乘客體驗，創造更有利的條件。更換列車及信號系統均是複雜的工程，我們會審慎按步就班地推展項目，嚴謹及有序地進行相關的檢測、安全驗證和測試工作，以及根據國際標準進行不同的測試和調試，並會在取得相關政府部門的認可後投入服務。」。

港鐵表示，會持續投放大量資源以維持鐵路系統的良好狀態，公司將於2023至2027年的五年内，投放超過650億元更新鐵路設施以及保養維修。在過去數年，港鐵不同路綫正陸續更換列車及信號系統，配合本港鐵路網絡發展及鐵路資產更新周期，公司亦為鐵路制定具前瞻性的資產更新計劃，以確保系統能夠配合未來的營運需要。

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