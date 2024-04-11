調查針對有保險經紀公司懷疑安排及鼓勵多名轉介人代表該公司進行受規管活動，即向客戶就保單提供意見並銷售保單，但該等轉介人並不持有所需牌照。涉案保險經紀公司就轉介人售出的保單，支付異常大額轉介費，藉此鼓勵轉介人誘使內地客戶向本港獲授權保險公司購買長期保單。涉案保險經紀公司收取佣金後，懷疑將部分保單的逾九成佣金支付予相關轉介人。

另外，調查又發現涉案經紀及轉介人又涉嫌串謀貪污，在向本港多間保險公司投保時，在相關申請表虛報該等內地客戶的年薪及資產金額等資料。

副廉政專員兼廉署執行處首長丘樹春表示，廉署會繼續與保監局及其他金融監管機構緊密合作，合力打擊金融市場的貪污、不法及違規行為，維護香港的公平營商環境及作為廉潔國際金融中心的地位。

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