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PPI低於預期 納指創新高 道指連跌4日收跌2點

美債息個別發展，債息倒掛收窄，金龍指數上升，美股個別發展，道指連跌4日，納指創收市價計新高。美經濟收據顯示通脹壓力降，但部分聯儲局官員稱或需減少減息。美國3月份生產者價格指數(PPI)創11個月來最大漲幅，但低於預期水平，部分關鍵類別通脹壓力降溫，經濟學家預計3月份核心PCE價格指數的升幅可能比CPI更溫和。紐約聯儲行長表示，通脹距離達標還有一段路，沒有必要在「非常短期內」調整利率。波士頓聯儲行長認為，經濟數據可能證明今年需要推遲或減少降息。

道瓊斯工業平均指數收跌2點，跌幅0.01%，報38459點。標普500指數收漲38點，升幅0.75%，報5199點。納斯達克綜合指數收漲271點，或1.69%，報16442點。

聯合健康跌1.85%，報441.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累54點，而蘋果升4%，報175.04元，貢獻道指47點。

科技股方面，蘋果收市報175.04元，升4.32%，谷歌母公司Alphabet收市報159.41元，升2.09%，亞馬遜收市報189.05元，升1.66%，Facebook收市報523.16元，升0.64%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.41%，報504點。德國DAX指數收跌0.79%，報17954點；法國CAC 40指數跌0.27%，報8023點；英國富時100指數收跌0.47%，報7923點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.07%，報6227點。

美國2年期債息曾跌最多1.14%，是4月9日後最大跌幅。低見4.9164厘，是4月10日4.7134厘後最低。收市報4.9609厘，是4月9日後收市新低，當日報4.7426厘。

美國10年期債息曾升最多0.99%，是4月10日後最大升幅。高見4.5886厘，是2023年11月14日4.6518厘後最高。收市報4.5865厘，是2023年11月13日後收市新高，當日報4.6399厘。連升2日，累計升0.2249厘，對上一次連升2日是4月8日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至36.769基點，是4月10日35.948基點後最窄。收市報37.646基點，是4月8日後收市最窄，當日報37.301基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至81.672點，是2023年11月14日-78.475點後最高。收市報82.455基點，是2023年11月13日後收市最窄，當日報79.405基點。

金龍指數曾升最多0.94%，是4月9日後最大升幅，當日升幅為1.69%。高見6281.5點，是4月10日6291.17點後最高。收市報6227.12點，是4月9日後收市新高，當日報6246.97點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月22日。

道指曾跌最多0.69%，是4月10日後最大跌幅，當日跌幅為1.49%。低見38197.28點，是2月14日38194.62點後最低。收市報38459.08點，是2月14日後收市新低，當日報38424.27點。連跌4日，累計跌444.96點，對上一次連跌4日是4月4日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是4月4日。

標指曾升最多0.99%，是4月5日後最大升幅，當日升幅為1.46%。高見5211.78點，是4月9日5224.81點後最高。收市報5199.06點，是4月9日後收市新高，當日報5209.91點。

納指曾升最多1.82%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為3.09%。高見16464.6點，是4月4日16468.04點後最高。收報16442.2點，升1.68%，創收市價計新高。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月3日。

 

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