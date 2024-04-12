恒指今早低開116點或0.69%，報16978點，大市成交金額22億元；國指今早低開31點或0.52%，報5972點。恒生科技指數開市報3523點，跌0.41%。金融、非必需消費品、通訊服務、衛生保健股推低大市。上升股份比例為6.16%，下跌為6.28%，無升跌為87.55%。