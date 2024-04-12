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恒指低開116點 科指跌0.4% 藥明生物跌1% 蔚來跌3%

恒指今早低開116點或0.69%，報16978點，大市成交金額22億元；國指今早低開31點或0.52%，報5972點。恒生科技指數開市報3523點，跌0.41%。金融、非必需消費品、通訊服務、衛生保健股推低大市。上升股份比例為6.16%，下跌為6.28%，無升跌為87.55%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。小米（1810）、中海油（0883）、紫金礦業（2899）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，55隻下跌，15隻無升跌。紫金礦業（2899）升1.8%，報18.08元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌1.99%，報13.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，15隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報96.55元，升1.9%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報35.2元，跌3.43%。

恒指續高於10天線(16808.86點)。科指續高於100天線(3522.4點)。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國恒泰集團（2011）停牌。山東墨龍（0568）無成交，報1.16元。天安（0028）停牌。

正榮地產（6158）推遲境外債務重組，取消5月法院聆訊。無成交，報0.049元。

數碼通（0315）委任潘燊昌為非執行董事。開市報3.84元，跌0.26%。

港鐵（0066）迪士尼線將購4輛全新車廂料2028年投入服務，無需架空電纜行駛。開市報25.45元，跌0.97%。

中廣核新能源（1811）再傳私有化，股價升逾6%。開市報2.34元，升1.74%。

信基沙溪（3603）控股股東遭斬倉，持股減少14%仍保控股地位。開市報0.09元，升69.81%。

The Capital Group增持創科（0669）至8%。開市報110.3元，升0.09%。

美團（3690）據報對外賣業務作四大調整，撤銷直營業務部。開市報103.7元，跌0.77%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見56.38元，開市報56.38元，升1.37%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1728元，開市報1728元，升1.89%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1728元，開市報1728元，升1.89%；靈寶黃金（3330）創52周高，見3.77元，開市報3.77元，升4.14%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見3.2元，開市報3.2元，升0.31%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見30.55元，開市報30.55元，升1.33%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見390.2元，開市報390.2元，升1.25%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見7.21元，開市報7.21元，跌0.28%。

異動股

上升異動股，包括，信基沙溪（3603）開市報0.09元，升69.81%；玄武雲（2392）開市報0.81元，升14.08%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）開市報0.6元，升13.21%；中國白銀集團（0815）開市報0.39元，升13.04%；錦藝集團控股（0565）開市報0.235元，升9.3%；海螺環保（0587）開市報0.88元，升8.64%；天彩控股（3882）開市報1.25元，升7.76%；融科控股（2323）開市報0.045元，升7.14%；力圖控股（1008）開市報0.145元，升6.62%；紫元元（8223）開市報1.8元，升6.51%；綠科科技國際（0195）開市報0.44元，升6.02%。

下跌異動股，包括，天譽置業（0059）開市報0.014元，跌6.67%；富豪產業信託（1881）開市報0.43元，跌6.52%；ＴＯＭ集團（2383）開市報0.54元，跌5.26%；眾誠能源（2337）開市報4.11元，跌5.08%；權威金融（0397）開市報0.13元，跌4.41%；春泉產業信託（1426）開市報1.85元，跌4.15%；方正控股（0418）開市報0.54元，跌3.57%；蔚來（9866）開市報35.2元，跌3.43%；ＭＩ能源（1555）開市報0.031元，跌3.13%。

 

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