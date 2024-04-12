她表示，消費和投資強勁以及供應鏈問題的緩解是美國和許多新興市場經濟體強勁增長的推力。但她補充說，通脹尚未完全被擊敗，大多數國家的債務水平過高。

她表示，如果不調整方向，將走向「不溫不火的20年代」，一個低迷且令人失望的十年。她指出，IMF對全球增長的中期前景仍然「遠低於其歷史平均」，略高於3%。

她又指，「聯儲會正在謹慎行事」，認為拜登政府未來可能會研究可以採取哪些措施，預防經濟過熱到不健康的程度，同時警告稱，美元長期走強可能會導致其他國家擔心金融穩定。

她指出，「美國具有政策能力，可以很好地管理著名的軟著陸」， 「所以繫好安全帶——總有一天我們會著陸」。

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