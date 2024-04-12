國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示，IMF預定4月16日發表的新預測顯示，全球經濟增長將「略微轉強」。最新展望預計，今年將增長3.1%，2025年增長3.2%。但同時亦稱，世界經濟仍將面臨「不溫不火的20年代」的風險。呼籲各國央行避免過早或延遲放寬貨幣政策，這可能會引發新的通脹意外，或對經濟活動造成不利影響。各國應將債務控制在可持續水平，並採取政策透過綠色和數位轉型促進生產力增長。
她表示，消費和投資強勁以及供應鏈問題的緩解是美國和許多新興市場經濟體強勁增長的推力。但她補充說，通脹尚未完全被擊敗，大多數國家的債務水平過高。
她表示，如果不調整方向，將走向「不溫不火的20年代」，一個低迷且令人失望的十年。她指出，IMF對全球增長的中期前景仍然「遠低於其歷史平均」，略高於3%。
她又指，「聯儲會正在謹慎行事」，認為拜登政府未來可能會研究可以採取哪些措施，預防經濟過熱到不健康的程度，同時警告稱，美元長期走強可能會導致其他國家擔心金融穩定。
她指出，「美國具有政策能力，可以很好地管理著名的軟著陸」， 「所以繫好安全帶——總有一天我們會著陸」。
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