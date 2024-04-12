港元現報7.836元升值19點子，曾貶值最多4點子，報7.8383元，亦曾升值最多21點子，報7.8358元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.38點子至3.84119%，是3月14日後最低；1星期HIBOR跌1.49點子至4.04054%，是3月14日後最低；2星期HIBOR跌2.76點子至4.11363%，是2023年9月11日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.14點子至4.52691%，是2023年9月5日後最低；6個月期HIBOR跌1.5點子至4.675%，是2023年5月18日後最低；12個月期HIBOR跌0.71點子至4.79887%，是3月6日後最低。

美元指數現報105.296升值0.014點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43343%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.0559%，連續4日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。

對上一次連續4日擴闊，是2月27日，當日利差報-0.9686%。

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