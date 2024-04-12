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恒大地產被強制執行8.3億 累計被執行超520億

內地傳媒引述天眼查資料報道，中國恒大（3333）旗下恒大地產集團新增6條被執行人信息，執行標的合計逾8.3億元（人民幣，下同），部分案件被執行人還包括恒大地產集團（深圳）有限公司、恒大地產集團烏魯木齊有限公司等，執行法院包括廣東省廣州市中級人民法院、伊寧市人民法院等。