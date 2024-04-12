文章日期：2024年4月12日 12:06
思摩爾國際（6969）昨晚公布，截至2024年3月底止首季數據顯示，稅後利潤逾3.39億元（人民幣、下同），按年增長12.8%。期內全面收益總額超過3.09億元，按年增長5.6%。該集團在內地主要生產及銷售霧化電子產品。
該集團股價今日中午收報7.15元，跌1.9%，半日成交386萬元。
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