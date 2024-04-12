moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

思摩爾首季稅後利潤增13% 半日股價跌1.9%

思摩爾國際（6969）昨晚公布，截至2024年3月底止首季數據顯示，稅後利潤逾3.39億元（人民幣、下同），按年增長12.8%。期內全面收益總額超過3.09億元，按年增長5.6%。該集團在內地主要生產及銷售霧化電子產品。