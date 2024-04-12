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恒指半日跌295點 科指跌1% 蒙牛跌4% 蔚來跌5%

美股隔晚普遍上升，港股ADR、夜期續跌，恒指今早低開後隨A股下跌而跌幅擴大，恒指續挫，在亞太地區表現最差。

恒指今早低開116點，高位跌63點，低位跌317點，高低波幅254點。金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為14.17%，下跌為34.47%，無升跌為51.35%。

恒指半日跌295點或1.73%，報16799點，大市成交金額571億元；國指跌89點或1.49%，報5914點。恒生科技指數收報3500點，跌1.08%。

藍籌股成交金額283.71億元，佔大市成交49.68%；科指成份股成交金額133.37億元，佔大市成交23.35%；國指成份股成交金額225.92億元，佔大市成交39.56%。

24隻雙櫃台股，總成交0.33億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.8%，至67.23億元，佔大市成交11.75%。牛熊證成交金額31.46億元，減少23.59%；窩輪成交金額35.76億元，減少11.93%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。小米（1810）、創科實業（0669）、紫金礦業（2899）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，72隻下跌，2隻無升跌。小米（1810）升2.61%，收報16.5元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌4.94%，收報16.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報25.85元，升4.66%；跌幅最大的是蔚來（9866）平上市低位34.35元，收報34.45元，跌5.49%。

恒指跌穿10天線(16790.96點)。科指跌穿20天線(3513.54點)、下試10天線(3483.93點)，曾升穿100天線(3522.17點)。

北水南下合計淨流入39.1億元，較上日減少45.32%，連續第10日流入，累計流入445.78億元，對上一次連續10日淨流入是2月28日。南水北上合計淨流出53.77億元人民幣，終止單日流入。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國恒泰集團（2011）停牌。山東墨龍（0568）收報1.19元，升2.59%。天安（0028）停牌。

正榮地產（6158）推遲境外債務重組，取消5月法院聆訊。收報0.048元，跌2.04%。

數碼通（0315）委任潘燊昌為非執行董事。收報3.79元，跌1.56%。

港鐵（0066）迪士尼線將購4輛全新車廂料2028年投入服務，無需架空電纜行駛。收報25.15元，跌2.14%。

中廣核新能源（1811）再傳私有化，股價升逾6%。收報2.31元，升0.43%。

信基沙溪（3603）控股股東遭斬倉，持股減少14%仍保控股地位。收報0.107元，升101.89%。

The Capital Group增持創科（0669）至8%。創52周高，見111.5元，收報111.1元，升0.82%。

美團（3690）據報對外賣業務作四大調整，撤銷直營業務部。收報103.3元，跌1.15%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見57.02元，收報56.78元，升2.09%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1737.5元，收報1729.5元，升1.98%；海信家電（0921）創上市新高，見29.15元，收報29.1元，升4.49%；耀高控股（1796）創上市新高，見5.5元，收報5.5元，升6.8%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見10.08元，收報10.08元，升13.51%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見29.68元，收報29.68元，升2.63%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1737.5元，收報1729.5元，升1.98%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1050.35元，收報1050.15元，跌0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1122.45元，收報1122.45元，升0.1%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見52.68元，收報52.68元，升2.17%；美高梅中國（2282）創52周高，見14.16元，收報13.86元，升0.87%；靈寶黃金（3330）創52周高，見3.97元，收報3.88元，升7.18%；招金礦業（1818）創52周高，見14.86元，收報14.42元，升5.1%；山東黃金（1787）創52周高，見19.78元，收報19.52元，升3.17%；中國外運（0598）創52周高，見4.11元，收報4.07元，升0.49%；華能國電（0902）創52周高，見5.43元，收報5.34元，升1.33%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見396.4元，收報393.6元，升2.13%；同程旅行（0780）創上市新高，見22.05元，收報22.05元，升3.28%；創科實業（0669）創52周高，見111.5元，收報111.1元，升0.82%；華潤電力（0836）創52周高，見19.78元，收報19.5元，跌0.41%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見4.56元，收報4.57元，跌4.19%；彩生活（1778）低見0.152元，收報0.154元，跌13.48%；世茂服務（0873）低見0.73元，收報0.74元，無升跌；合景悠活（3913）低見0.32元，收報0.325元，無升跌；寶龍地產（1238）低見0.48元，收報0.49元，跌5.77%；萬科（2202）低見3.89元，收報3.91元，跌5.56%；招商局置地（0978）低見0.275元，收報0.275元，跌3.51%；世茂集團（0813）低見0.32元，收報0.325元，跌4.41%；雅居樂（3383）低見0.465元，收報0.465元，跌7%；國泰君安（2611）低見7.7元，收報7.77元，跌2.14%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，保利置業（0119）低見1.27元，收報1.27元，跌3.79%；越秀地產（0123）低見3.77元，收報3.78元，跌4.55%；中信証券（6030）低見11.72元，收報11.74元，跌3.14%；東方甄選（1797）低見15.02元，收報15.32元，跌2.42%；莎莎國際（0178）低見0.77元，收報0.77元，跌3.75%；東方甄選（1797）低見15.02元，收報15.32元，跌2.42%；長和（0001）低見37.25元，收報37.4元，跌1.19%；友邦（1299）低見49.05元，收報49.1元，跌4.84%；領展（0823）低見32.2元，收報32.25元，跌3.3%；亞洲水泥（0743）低見1.94元，收報1.95元，跌1.52%。

異動股

上升異動股，包括，信基沙溪（3603）收報0.107元，升101.89%；飛霓控股（8480）收報0.25元，升29.53%；愛德新能源（2623）收報0.45元，升16.88%；輝煌明天（1351）收報0.29元，升16%；金貓銀貓（1815）收報0.33元，升15.79%；寶新置地（0299）收報0.172元，升15.44%；世界（集團）（0713）收報0.42元，升15.07%；景聯集團（1751）收報0.62元，升14.81%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見10.08元，收報10.08元，升13.51%；漢思能源（0554）收報0.205元，升13.26%；裕承科金（0279）收報0.027元，升12.5%。

下跌異動股，包括，源想集團（8401）收報0.21元，跌33.33%；中國海洋發展（8047）創上市新低，見0.028元，收報0.03元，跌30.23%；升華蘭德（8106）收報0.065元，跌27.78%；融科控股（2323）收報0.033元，跌21.43%；慕尚集團控股（1817）收報0.92元，跌19.3%；瀚華金控（3903）收報0.275元，跌17.91%；SHANGHAI GROWTH（0770）創上市新低，見0.05元，收報0.05元，跌16.67%；浩柏國際（8431）收報0.14元，跌15.66%；晨訊科技（2000）收報0.305元，跌15.28%；朗華國際集團（8026）收報0.29元，跌14.71%；21世紀教育（1598）創上市新低，見0.167元，收報0.168元，跌14.29%。

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