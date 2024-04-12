標準普爾周三將萬科（2202）評級由「BBB+」連降3級，跌至垃圾級的「BB+」，標普全球企業評級董事Edward Chan表示，當中除了考慮內房銷售壓力和利潤率下降，亦反映融資模式改變，降低公司融資彈性。過去萬科等少數大型房企採「總部對總部」融資方式，由萬科總部向銀行總部融資再貸予旗下子公司，估計佔貸款八成，當中不少是無抵押貸款。現時要以無抵押投資物業進行融資，影響營運和融資彈性。
至於萬科是否將會債務違約，Edward Chan指評級並非衡量違約的絕對可能性，不過降級表示該行認為違約的機會增加。標普認為，今年萬科的流動性充裕，據該行評估萬科至去年底363億元（人民幣，下同）可取得現金，今年淨營運料有正現金流，亦有能力取得新商業物業貸款，他們亦與境內和境外銀行有良好關係，加上該行預期萬科會在今明兩年出售200億元資產，有助提升流動性能力。
到期債券方面，Edward Chan指今年餘下時間，萬科將有面臨56億元等值人民幣離岸債券和73億元在岸債券到期，現時萬金持有現金完全有能力支付，不過明年將有326億元在岸債券，和36億元離岸債券將會到期。
標普降級萬科信用評級，同時給予「負面」展望，標普全球企業評級高級分析師Iris Cheng表示，負面展望反映合約銷售可能弱於該行預期，以及出售資產處置存在不確定性，包括出售時間、估值、法律和稅務等其他問題，如果未能按計劃進行，槓桿率可能會惡化。此外，亦與萬科融資方式轉變，降低業務和財務彈性有關。
標普預期，萬科今年至2026年的每年合約銷售會降至2700億元至2800億元，較2023年降25%至28%，息稅折舊攤銷前利潤率則降至15.2%，Iris Cheng預期，撇除買地，萬科每月需要有170億元合約銷售以保持營運現金流為正數，少於標普預期萬科今年每月會有230億元。
深圳市國資委為萬科大股東，Edward Chan表示評級沒有將政府支持納入考慮，不過估計流動性時，則預期深圳市政府會提供協助，例如購入萬科100億元的資產。
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