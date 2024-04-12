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騰訊：提升外籍來華人士流動支付體驗 與更多海外電子錢包合作

騰訊（0700）表示，正全面提升外籍人士在內地支付體驗，令境外用戶註冊WeChat更安全便捷、用國際卡綁定微信支付（人民幣錢包）更輕鬆簡單，同時積極探索與境外錢包的互聯互通，進一步提升外籍來華人士的商旅消費體驗，促進跨境旅遊發展和國際人文交流。

下載或更新WeChat應用程式至最新版本後，用戶可使用內地以外的手機號碼註冊或登錄WeChat帳戶，只需提交相關簡單資料即可在微信支付綁定國際卡，連結中國境內數千萬微信支付合作商戶，包括中小商戶和路邊攤使用。

如需提高支付交易額度，用戶可提交所需資料進行身份認證後升級服務；已認證身份外籍來華人士，微信支付單筆交易限額從1,000美元提升到最高可達5,000美元，年度交易限額從10,000美元提升到最高可達50,000美元。

此外，境外用戶也可通過微信支付申請開立並綁定銀聯「旅行通卡」，一站式體驗充值和消費。

此外，財付通、網聯清算公司、中國建設銀行（馬來西亞）與馬來西亞PayNet即將實現條碼支付互聯互通，將逐步支持PayNet體系用戶在內地掃描微信支付收款碼進行支付。

作為首個接入內地的境外電子錢包，WeChat Pay HK去年底已全面覆蓋內地所有城市接受港幣付款，人民幣消費金額自動轉換成港元結算。WeChat Pay HK也已完成交易限額提升，已實名認證香港用戶的單筆交易限額提高至3.8萬港元，全年累計交易限額提高至40萬港元。

相比去年7月全面開放商戶網絡前，微信支付國際卡服務日均交易金額增長超過3倍，日均交易筆數增長超4倍，網上生活服務、購物、餐飲、旅遊等場景消費火熱，日均單筆交易金額為100元人民幣左右。

 

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