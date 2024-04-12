中科曙光表示，依相關規定，張蒂華上述交易構成短線交易，所獲收益及後續收益應歸公司所有。截至公告披露日，張蒂華已將該次短線交易所得收益58.98萬元全額上交至公司。

公司稱，張蒂華未能正確理解短線交易的相關法律、法規規定，不存在主觀故意違規情況。其交易期間未徵詢李國傑意見，亦未告知上述交易行為，是個人根據證券市場已公開的信息並基於個人判斷而獨立作出的投資行為，李國傑不知悉其證券賬戶交易情況，不存在因獲悉內幕信息而交易公司股票的情形，亦不存在利用內線消息謀求利益的目的。

中科曙光指，張蒂華已認識到本次違規交易的嚴重性，對因本次短線交易行為給市場和投資者帶來的不良影響向廣大投資者致以誠摯的歉意。李國傑對於未能對其親屬及時盡到督促義務、未能及時發現其親屬買賣公司股票深表自責。李國傑、張蒂華承諾將嚴格遵守相關法令規定。

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