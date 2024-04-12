集團指，於佔營運碳排放量96%的三家營運公司試行內部碳定價、 增加可持續金融比例至集團融資總額的47%、在中港的四家營運公 司進行全面的多元、平等、共融及歸屬感評估。此外，在集團層面進 行氣候情景分析，並加強對氣候風險及氣候相關財務信息披露工作組 的了解。

太古指，去年在廢棄物處理及性別多元化方面取得實質進展，包括6 1%的廢棄物免被送往堆填區， 並即將實現於2030年或之前將65%廢棄物停止運往堆填區的目 標。至於現時由女性擔任高級領導職位的比例為28%，而由女性擔 任董事局成員的比例則為31%。集團已達成30% 董事局成員由女性擔任的目標，並正按計劃進度於今年內在高級領導 職位實現同樣目標。與2018年基準比較，集團減少30% 由營運產生的溫室氣體排放及8%的取水量。至於太古集團慈善信託 基金捐出3500萬元資助教育、海洋保育、藝術及抗疫紓困措施。

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