moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

太古斥8480萬元減少營運碳排放及廢棄物

太古（0019）發表《2023年可持續發展報告》，透過集團可持續發展基金撥款8480萬元，用於創新綠色科技解決方案，以減少營運碳排放、廢棄物及水足跡，目標，包括在2050年或之前實現淨零碳排放、水中和及零廢棄物堆填，以及在今年實現30%高級領導職位由女性擔任。

集團指，於佔營運碳排放量96%的三家營運公司試行內部碳定價、增加可持續金融比例至集團融資總額的47%、在中港的四家營運公司進行全面的多元、平等、共融及歸屬感評估。此外，在集團層面進行氣候情景分析，並加強對氣候風險及氣候相關財務信息披露工作組的了解。

太古指，去年在廢棄物處理及性別多元化方面取得實質進展，包括61%的廢棄物免被送往堆填區，並即將實現於2030年或之前將65%廢棄物停止運往堆填區的目標。至於現時由女性擔任高級領導職位的比例為28%，而由女性擔任董事局成員的比例則為31%。集團已達成30%董事局成員由女性擔任的目標，並正按計劃進度於今年內在高級領導職位實現同樣目標。與2018年基準比較，集團減少30%由營運產生的溫室氣體排放及8%的取水量。至於太古集團慈善信託基金捐出3500萬元資助教育、海洋保育、藝術及抗疫紓困措施。

其他報道

惠譽維持香港「AA-」信用評級及「穩定」展望

內地3月出口轉跌7.5% 遠遜預期 7個月最大跌幅

董事長妻炒股賺59萬人幣 中科曙光致歉 稱董事長不知情

滬指全周累跌1.62% 創板指連跌三日

騰訊：提升外籍來華人士流動支付體驗 與更多海外電子錢包合作

標普：萬科違約機會增 惟今年流動資金足夠

百勝中國CEO發股東公開信指 今年擬動用15億美元回饋股東

半日沽空金額增3% 盈富沽空增9%

思摩爾首季稅後利潤增13% 半日股價跌1.9%

恒指半日跌295點 科指跌1% 蒙牛跌4% 蔚來跌5%

蘋果據報已接近量產下一代M4處理器

恒大地產被強制執行8.3億 累計被執行超520億

易方達旗下港股通ETF資產淨值過低 或面臨清盤

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌10日 逾7個月最低

SEC據報正深入調查摩根士丹利 曾跌最多逾7%

彭博社：境內美元資金面趨緊 加劇人民幣貶值壓力

IMF：世界經濟仍將面臨「不溫不火」風險

馬斯克旗下xAI據報擬融資30至40億美元

韓國維持利率不變 韓圜貶值見逾一年最弱

CFA第三級考試合格率升至49% 仍低於十年平均水平

滬深三大指數近平開 人行本周淨投放40億人幣

恒指低開116點 科指跌0.4% 藥明生物跌1% 蔚來跌3%

鈴木俊一：將採取適當行動應對貨幣過度波動

美、日、菲計劃啟動呂宋經濟走廊