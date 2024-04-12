文章日期：2024年4月12日 15:33
太古（0019）發表《2023年可持續發展報告》，透過集團可持續發展基金撥款8480萬元，用於創新綠色科技解決方案，以減少營運碳排放、廢棄物及水足跡，目標，包括在2050年或之前實現淨零碳排放、水中和及零廢棄物堆填，以及在今年實現30%高級領導職位由女性擔任。
集團指，於佔營運碳排放量96%的三家營運公司試行內部碳定價、增加可持續金融比例至集團融資總額的47%、在中港的四家營運公司進行全面的多元、平等、共融及歸屬感評估。此外，在集團層面進行氣候情景分析，並加強對氣候風險及氣候相關財務信息披露工作組的了解。
太古指，去年在廢棄物處理及性別多元化方面取得實質進展，包括61%的廢棄物免被送往堆填區，並即將實現於2030年或之前將65%廢棄物停止運往堆填區的目標。至於現時由女性擔任高級領導職位的比例為28%，而由女性擔任董事局成員的比例則為31%。集團已達成30%董事局成員由女性擔任的目標，並正按計劃進度於今年內在高級領導職位實現同樣目標。與2018年基準比較，集團減少30%由營運產生的溫室氣體排放及8%的取水量。至於太古集團慈善信託基金捐出3500萬元資助教育、海洋保育、藝術及抗疫紓困措施。
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