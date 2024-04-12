評級機構惠譽發表報告指，確認澳門AA評級及評級展望穩定。該行指出，隨著其調整對中國的評級展望，但是考慮到這不足以充份反映澳門的信貸評級，因此予以跟進。惠認為，澳門的經濟高度依賴中國大陸，但是由於澳門擁有張的公共及外延財政，並顯示到在經濟及博彩業遇到震蕩時，仍然顯示到穩健性。