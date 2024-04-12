文章日期：2024年4月12日 15:54
評級機構惠譽發表報告指，確認澳門AA評級及評級展望穩定。該行指出，隨著其調整對中國的評級展望，但是考慮到這不足以充份反映澳門的信貸評級，因此予以跟進。惠認為，澳門的經濟高度依賴中國大陸，但是由於澳門擁有張的公共及外延財政，並顯示到在經濟及博彩業遇到震蕩時，仍然顯示到穩健性。
不過，惠譽亦指，其給予澳門的評級，受到澳門經濟基礎狹窄，高度集中於內地博彩遊客，及受到內地對博彩旅遊政策轉變而受到危害等因素限制。
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