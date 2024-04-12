文章日期：2024年4月12日 16:17
中國光大集團前黨委書記、董事長唐雙寧涉嫌貪汚及受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定，由河北省唐山市人民檢察院審查起訴。近日，唐山市人民檢察院已向唐山市中級人民法院提起公訴。
高檢網指，檢察機關起訴指控唐雙寧利用擔任中國人民銀行銀行監管一司司長職務上的便利，將保管、使用的公共財物據為己有，數額特別巨大；他還利用擔任該職位及歷任中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席，中國光大集團黨委書記、董事長，光大銀行（6818）黨委書記、董事長等職務上的便利，在職務調整、貸款獲取等事項上為他人謀取利益，非法收受他人財物，包括名人字畫、紀念幣等禮品和禮金，數額特別巨大，依法應當以貪污罪、受賄罪追究他的刑事責任。去年年7月15日消息指唐雙寧被查，他於今年1月6日消息更被開除黨籍。
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