中國光大集團前黨委書記、董事長唐雙寧涉嫌貪汚及受賄一案， 由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定， 由河北省唐山市人民檢察院審查起訴。近日， 唐山市人民檢察院已向唐山市中級人民法院提起公訴。