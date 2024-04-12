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恒指收市跌373點 金價創新高 全周計恒指跌2點 國指連升3周

A股收市後公布3月進出口數字，出口轉跌、遠遜預期兼創7個月最大跌幅，進口下跌亦差過預期，消息公布前，A股跌幅加劇，滬深300指數連跌七日，創四年來最長連跌紀錄，南水流出創近3個月最多。A股下跌亦拖累港股連跌兩日，恒指、國指見3周最大單日跌幅，恒指收市跌2.1%，是亞洲區內最差。中東局勢緊張，金價高見2400.67美元，創紀錄新高，金礦股、金ETF齊創新高。全周計，恒指跌2點，國指升16點，連升第3周，科指亦只升23點。

恒指今早低開116點，高位跌63點，低位跌373點，高低波幅310點。金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為20.13%，下跌為41.4%，無升跌為38.46%。

恒指收市跌373點或2.18%，報16721點，大市成交金額1062億元，較上日增加7.51%，是4月10日1072.94億元成交後最多；國指跌124點或2.07%，報5879點。恒生科技指數收報3474點，跌1.81%。

藍籌股成交金額570.04億元，佔大市成交53.67%；科指成份股成交金額264.28億元，佔大市成交24.88%；國指成份股成交金額445.65億元，佔大市成交41.96%。

24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.76%，至78.71億元，佔大市成交7.41%。牛熊證成交金額38.39億元，減少6.77%；窩輪成交金額40.32億元，減少0.7%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。小米（1810）、創科實業（0669）、紫金礦業（2899）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，75隻下跌，0隻無升跌。小米（1810）升2.61%，收報16.5元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌8.64%，收報9.41元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報25.7元，升4.05%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報12.54元，跌8.6%。

恒指跌穿10天線(16783.16點)、20天線(16743.02點)。科指跌穿10天線(3481.36點)、20天線(3512.26點)、100天線(3521.91點)。

北水南下合計淨流入61.45億元，較上日減少14.06%，連續第10日流入，累計流入468.13億元，對上一次連續10日淨流入是2月28日。南水北上合計淨流出73.85億元人民幣，終止單日流入。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.18%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.09%。低見16721.69點，是4月8日16580.53點後最低。收市報16721.69點，是3月28日後收市新低，當日報16541.42點。連跌2日，累計跌417.48點，對上一次連跌2日是4月5日。

科指曾跌最多1.86%，是4月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.02%。低見3472.43點，是4月9日3454.19點後最低。今日收市報3474.47點，是4月8日後收市新低，當日報3444.61點。連跌2日，累計跌77.54點，對上一次連跌2日是4月5日。

國指曾跌最多2.07%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.54%。低見5879.58點，是4月8日5809.74點後最低。今日收市報5879.58點，是4月8日後收市新低，當日報5868.97點。連跌2日，累計跌137.25點，對上一次連跌2日是4月5日。

一周表現

恒指本周累跌0.01%或2點，跌幅是3月22日後最大，當時收市跌幅為1.32%；本周表現最佳的是新奧（2688），累升10.37%，其次為宏橋（1378）及恒生（0011），分別升9.28%及9.2%。而表現最差的是友邦（1299），累跌9.41%，其次為李寧（2331）及百威（1876），分別跌8.43%及7.84%。

國指本周累升0.27%或16點，升幅是4月5日後最大，當時收市升幅為0.91%；國指連升3周，對上一次連升3周，是2月23日；本周表現最佳的是新奧能源（2688），累升10.37%，其次為舜宇（2382）及小鵬（9868），分別升7.73%及6.22%。而表現最差的是李寧（2331），累跌8.43%，其次為百度（9888）及龍湖集團（0960），分別跌7.18%及7.02%。

科指本周累升0.68%或23點，升幅是3月15日後最大，當時收市升幅為4.85%；本周表現最佳的是嗶哩嗶哩（9626），累升9.74%，其次為金山軟件（3888）及舜宇（2382），分別升8.21%及7.73%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌17.86%，其次為微博－ＳＷ（9898）及眾安在綫（6060），分別跌11.11%及8.2%。

午後消息股表現

騰訊（0700）：提升外籍來華人士流動支付體驗 與更多海外電子錢包合作。收報309.6元，跌1.71%。

標普：萬科（2202）違約機會增 惟今年流動資金足夠。創上市新低，見3.85元，收報3.85元，跌7%。

百勝中國（9987）CEO發股東公開信指 今年擬動用15億美元回饋股東。收報299.8元，跌1.64%。

思摩爾（6969）首季稅後利潤增13% 半日股價跌1.9%。收報7.07元，跌3.02%。

今早及隔晚消息股表現

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國恒泰集團（2011）停牌。山東墨龍（0568）收報1.17元，升0.86%。天安（0028）停牌。

正榮地產（6158）推遲境外債務重組，取消5月法院聆訊。創上市新低，見0.044元，收報0.045元，跌8.16%。

數碼通（0315）委任潘燊昌為非執行董事。收報3.83元，跌0.52%。

港鐵（0066）迪士尼線將購4輛全新車廂料2028年投入服務，無需架空電纜行駛。收報25元，跌2.72%。

中廣核新能源（1811）再傳私有化，股價升逾6%。收報2.3元，無升跌。

信基沙溪（3603）控股股東遭斬倉，持股減少14%仍保控股地位。收報0.09元，升69.81%。

The Capital Group增持創科（0669）至8%。創52周高，見111.6元，收報110.8元，升0.54%。

美團（3690）據報對外賣業務作四大調整，撤銷直營業務部。收報102.1元，跌2.3%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見57.14元，收報57.1元，升2.66%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1743元，收報1743元，升2.77%；海信家電（0921）創上市新高，見29.25元，收報29.25元，升5.03%；雋思集團（1412）創上市新高，見1.9元，收報1.9元，升63.79%；耀高控股（1796）創上市新高，見5.5元，收報5.27元，升2.33%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見10.1元，收報10.06元，升13.29%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見29.68元，收報29.62元，升2.42%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1743元，收報1743元，升2.77%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8795.75元，收報8795.7元，升0.07%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1110.8元，收報1110.8元，升0.08%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見14.28元，收報14.25元，升1.42%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1050.4元，收報1050.4元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1122.45元，收報1122.45元，升0.1%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見551.35元，收報551.35元，升0.05%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.285元，收報7.285元，升2.53%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.77元，收報3.77元，升1.95%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1027.9元，收報1027.9元，升0.07%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見52.88元，收報52.88元，升2.56%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見36.8元，收報36.8元，升2.17%；長久股份（6959）創上市新高，見39.65元，收報39.4元，升6.92%；美高梅中國（2282）創52周高，見14.16元，收報13.96元，升1.6%；靈寶黃金（3330）創52周高，見4.06元，收報4.04元，升11.6%；招金礦業（1818）創52周高，見14.86元，收報14.62元，升6.56%；山東黃金（1787）創52周高，見19.88元，收報19.66元，升3.91%；中國外運（0598）創52周高，見4.11元，收報3.99元，跌1.48%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見396.4元，收報389.6元，升1.09%；同程旅行（0780）創上市新高，見22.15元，收報22.1元，升3.51%；創科實業（0669）創52周高，見111.6元，收報110.8元，升0.54%；宏橋（1378）創52周高，見10.3元，收報10.24元，升1.59%；華潤電力（0836）創52周高，見19.78元，收報19.32元，跌1.33%。

破底股方面

52隻股份創上市新低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見4.55元，收報4.56元，跌4.4%；彩生活（1778）低見0.152元，收報0.171元，跌3.93%；世茂服務（0873）低見0.73元，收報0.75元，升1.35%；合景悠活（3913）低見0.315元，收報0.315元，跌3.08%；寶龍地產（1238）低見0.48元，收報0.495元，跌4.81%；萬科（2202）低見3.85元，收報3.85元，跌7%；招商局置地（0978）低見0.27元，收報0.27元，跌5.26%；世茂集團（0813）低見0.315元，收報0.32元，跌5.88%；雅居樂（3383）低見0.46元，收報0.465元，跌7%；遠洋集團（3377）低見0.255元，收報0.255元，跌5.56%。

84隻股份創52周低，其中十隻包括，新城發展（1030）低見0.94元，收報0.94元，跌6%；三巽控股（6611）低見0.069元，收報0.076元，跌5%；保利置業（0119）低見1.24元，收報1.25元，跌5.3%；越秀地產（0123）低見3.71元，收報3.72元，跌6.06%；中信証券（6030）低見11.7元，收報11.8元，跌2.64%；華泰證券（6886）低見8.64元，收報8.65元，跌3.24%；東方甄選（1797）低見15.02元，收報16元，升1.91%；莎莎國際（0178）低見0.77元，收報0.77元，跌3.75%；新世界發展（0017）低見8.11元，收報8.11元，跌4.02%；阿里健康（0241）低見2.74元，收報2.75元，跌3.17%。

異動股

上升異動股，包括，阿爾法企業（0948）收報0.6元，升130.77%；信基沙溪（3603）收報0.09元，升69.81%；雋思集團（1412）創上市新高，見1.9元，收報1.9元，升63.79%；德益控股（9900）創52周高，見1.52元，收報1.52元，升29.91%；中國寶力科技（0164）創52周高，見0.95元，收報0.91元，升28.17%；中國置業（0736）收報0.128元，升28%；友聯國際教育租賃（1563）收報0.55元，升27.91%；首控集團（1269）收報0.037元，升27.59%；裕承科金（0279）收報0.03元，升25%；天元醫療（0557）收報0.78元，升23.81%。

下跌異動股，包括，中國海洋發展（8047）創上市新低，見0.026元，收報0.027元，跌37.21%；建成控股（1630）創上市新低，見0.026元，收報0.028元，跌26.32%；福晟國際（0627）收報1.34元，跌25.56%；源想集團（8401）收報0.235元，跌25.4%；融科控股（2323）收報0.032元，跌23.81%；升華蘭德（8106）收報0.071元，跌21.11%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.058元，跌20.55%；瀚華金控（3903）收報0.27元，跌19.4%；慕尚集團控股（1817）收報0.92元，跌19.3%；生活概念（8056）收報0.022元，跌18.52%；一元宇宙（1616）收報0.019元，跌17.39%。

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