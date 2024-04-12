moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

周大福珠寶上季零售值增13% 內地同店銷售跌港澳升

周大福珠寶（1929）公布，截至3月31日止第四季度零售值增長12.8%，同店銷售增長方面，內地跌2.7%，港澳及其他市場則升4.5%，同店銷量增長方面，內地跌6.9%，港澳及其他市場則升4.5%

集團指，在第四季度，受惠強勁的節日需求，但由於比較基數較高影響，內地黃金首飾及產品類別同店銷售升3.4%，平均售價由去年同期的5200元升至今年的5700元，而港澳黃金首飾及產品類別同店銷售升16.6%，平均售價售16.6%，至7500元。

周大福珠寶指，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別方面，內地同店銷售跌19.5%，港澳同店銷售跌27.2%。

在第四財季，內地淨關閉89個周大福珠寶零售點，而截至3月31日止年度內地淨開設143個周大福珠寶零售點，港澳及其他市場淨開設10個周大福珠寶零售點。

其他報道

恒指收市跌373點 金價創新高 全周計恒指跌2點 國指連升3周

澳門樓市撤辣法案完成討論 將取消3種印花稅

光大集團前董事長唐雙寧涉貪汚受賄被起訴

太地三商場與平治合作增電動車快速充電器

惠譽：確認澳門AA評級及評級展望穩定

太古斥8480萬元減少營運碳排放及廢棄物

惠譽維持香港「AA-」信用評級及「穩定」展望

內地3月出口轉跌7.5% 遠遜預期 7個月最大跌幅

董事長妻炒股賺59萬人幣 中科曙光致歉 稱董事長不知情

滬指全周累跌1.62% 創板指連跌三日

騰訊：提升外籍來華人士流動支付體驗 與更多海外電子錢包合作

標普：萬科違約機會增 惟今年流動資金足夠

百勝中國CEO發股東公開信指 今年擬動用15億美元回饋股東

半日沽空金額增3% 盈富沽空增9%

思摩爾首季稅後利潤增13% 半日股價跌1.9%

恒指半日跌295點 科指跌1% 蒙牛跌4% 蔚來跌5%

蘋果據報已接近量產下一代M4處理器

恒大地產被強制執行8.3億 累計被執行超520億

易方達旗下港股通ETF資產淨值過低 或面臨清盤

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌10日 逾7個月最低

SEC據報正深入調查摩根士丹利 曾跌最多逾7%

彭博社：境內美元資金面趨緊 加劇人民幣貶值壓力

IMF：世界經濟仍將面臨「不溫不火」風險

馬斯克旗下xAI據報擬融資30至40億美元