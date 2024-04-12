集團指，在第四季度，受惠強勁的節日需求， 但由於比較基數較高影響，內地黃金首飾及產品類別同店銷售升3. 4%，平均售價由去年同期的5200元升至今年的5700元， 而港澳黃金首飾及產品類別同店銷售升16.6%， 平均售價售16.6%，至7500元。

周大福珠寶指，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別方面， 內地同店銷售跌19.5%，港澳同店銷售跌27.2%。

在第四財季，內地淨關閉89個周大福珠寶零售點， 而截至3月31日止年度內地淨開設143個周大福珠寶零售點， 港澳及其他市場淨開設10個周大福珠寶零售點。

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