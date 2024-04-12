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東方海外首季收入20億美元 按年跌9%

東方海外國際（0316）截至3月31日止第一季度總收入較去年同期減少9%，報19.8億美元。總載貨量上升3.4%，至179.7萬個標準箱，但每個標準箱平均收入減少12%。首季運載力上升2.2%。整體運載率較去年同期上升0.9%。

集團指，大西洋航線收入跌50.6%，至1.5億美元，亞洲區內/澳亞航線收入跌17.4%，至約6億美元，但太平洋航線收入升13%，至7.3億美元，抵銷部分影響。

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