證監會表示，TCAME聲稱其擁有聖文孫特金融服務管理

局（St Vincent FSA）牌照、加拿大貨幣服務業務（Canadian Money Services Business）牌照及菲律賓中央銀行（Philippines BSP）牌照，但網站顯示的牌照看來都不是真實。

此外，BitCloud宣稱取得美國金融犯罪執法局（Financial Crimes Enforcement Network）及全國期貨協會（National Futures Association）的證明書，但事實並非如此。

證監會指出，兩家實體均聲稱提供加密貨幣交易服務，並利用社交媒體平台或即時通訊軟件，將投資者推介至其網站，註冊成為投資加密貨幣用戶。投資者舉報指提款遇到問題，包括被要求額外「存入款項」才能提款，部分投資者則表示其帳戶隨後被凍結。

這兩家實體及旗下網站今日被納入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單。雖然相關網站目前已經無法瀏覽，但公眾應提防相關實體或會建立相似域名的新網站，以誤導投資者。

證監會表示，網上投資騙局或涉及任何類型的資產和透過多種渠道進行，受害人可能會蒙受重大損失。證監會再次告誡公眾，提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見。投資者在作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。

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