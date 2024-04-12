「創新科技」方面，根據其2024年旅遊研究數據顯示，全球48%的旅客信任AI幫他們計劃行程，相應的，booking.com試行了全新的AI Trip Planner，遊客可以通過聊天的方式描述他們的旅遊需求，並透過提出問題以實時完善其旅遊計劃。AI Trip Planner初期在美國推出，將計劃擴大語言和市場的覆蓋範圍，未來亦會在亞太地區推出。

至於「加強情感聯繫」方面，其2024年旅遊研究數據顯示，78%的香港旅客認爲他們在旅行時可以活出更好的自己，20%的香港旅客旅行是爲了加强與伴侶的聯繫，51%是爲了在海外旅行中治癒情感的創傷。

此外，根據booking.com於今年3月23日至26日期間的搜索數據，香港旅客就7月至8月旅遊搜索最多的目的地分別是日本、英國、香港、韓國和台灣。關於疫情後爲何香港仍會成爲香港旅客的熱門搜索地，Kyle稱很多香港旅客仍考慮「性價比」以及是否方便與寵物共度假期時光，在香港的西貢等地度假既花錢少又不需要額外考慮如何將寵物帶出境的問題。

另外，Kyle補充，他認爲booking.com的優勢之一是可以為旅客提供多樣化的住宿選擇，例如酒店、公寓、度假村、船屋、豪華帳篷等。2023年，booking.com全年另類住宿的房間預定數量錄得年增長24%。

2024 年旅遊預測研究由 Booking.com 委託，受訪者包括計劃在未來 12 到 24 個月內安排商務或休閒旅遊的成年人。受訪者來自33個國家／地區合共27,730人，於2023年7月完成網上問卷。

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