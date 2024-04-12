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英皇國際成立物業資產投資基金  將置入若干投資物業

英皇國際（0163）宣佈，其全資附屬公司英皇租金保證基金，作為普通合伙人身份，與一名有限合夥人，已訂立該協議，成立一項物業資產投資基金。基金將涵蓋英皇國際的若干投資物業，其將由投資組合公司持有，並最終由集團擁有。同系英皇資本（0717）旗下英皇資產管理，則獲委任為該基金之投資管理。

根據有關安排，投資組合公司持有的物業權益，將完全成為普通合夥人之物業權益，並將綜合併入英皇國際之財務報表，且仍繼續為其資產。因此，透過投資組合公司從基金收取之租金收入，

將綜合併入至英皇國際的財務報表。有限合夥人對基金將作出之任何投資，將不會導致其收購任何物業權益。

該集團副主席兼執行董事楊政龍表示，成立基金，作為其庫務策略計劃，為業務持續發展探索新的融資渠道，以及讓集團善用租金收益，於新的融資渠道上釋放其價值。來自有限合夥人之資金，則可讓英皇國際取得即時現金，加強現金流，從而進一步加強其財務狀況。委任英皇資產管理為投資經理，則可以發揮英皇國際與英皇資本之間合作的協同效應，降低整體營運成本及開支，進而提高營運效率。英皇國際認為，是次合作有利其長期發展，亦可利用英皇資本龐大且多元化的客戶群，以接洽合適的投資者。此安排符合本公司及股東之整體利益。

英皇國際去年9月底止的中期業績報告顯示，其收租組合逾260萬平方呎，估值約351.32億元，香港的組合佔逾50%。

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