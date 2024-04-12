文章日期：2024年4月12日 18:53
中國農業銀行（1288）公布，股東中央匯金投資通知，截至周三，匯金公司通過上海證券交易所累計增持約4.01億股A股，約總股本的0.11%。
匯金公司目前共持有約1404.88億股A股，佔約40.14%股權，而匯金公司將繼續支持該行長期穩健發展。
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